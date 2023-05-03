Количество рейсов из Казахстана в ОАЭ увеличится

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С 1 июля авиакомпания Wizz Air Abu Dhabi увеличит количество регулярных пассажирских рейсов между столицами Казахстана и ОАЭ - городами Астана и Абу-Даби с трёх до пяти раз в неделю (вторник, среда, пятница, суббота, воскресенье), передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу КГА.

Кроме того, с 4 августа 2023 года авиакомпания Wizz Air Abu Dhabi планирует увеличить количество регулярных пассажирских рейсов по маршруту Алматы - Абу-Даби с пяти до семи раз в неделю (ежедневно).

К слову, рейсы будут выполняться на воздушных судах типа Airbus 320 и Airbus 321.