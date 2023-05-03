Лента новостей

wam.ae Сегодня, 16:05
146
Сегодня, 16:05
146
Фото: wam.ae

Количество рейсов из Казахстана в ОАЭ увеличится

С 1 июля авиакомпания Wizz Air Abu Dhabi увеличит количество регулярных пассажирских рейсов между столицами Казахстана и ОАЭ -  городами Астана и Абу-Даби с трёх до пяти раз в неделю (вторник, среда, пятница, суббота, воскресенье), передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу КГА.

Кроме того, с 4 августа 2023 года авиакомпания Wizz Air Abu Dhabi планирует увеличить количество регулярных пассажирских рейсов по маршруту Алматы - Абу-Даби с пяти до семи раз в неделю (ежедневно).

К слову, рейсы будут выполняться на воздушных судах типа Airbus 320 и Airbus 321.

"Увеличение количества рейсов между Казахстаном и ОАЭ будет способствовать дальнейшему развитию туристического, культурного, инвестиционного и делового сотрудничества между странами, а также увеличению конкуренции на рынке международных авиаперевозок и снижению цен на авиабилеты", - говорится в сообщении.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и узнавайте новости первыми!
Сегодня, 16:05
146
Поделитесь:
Новости партнёров:
Наверх