Количество безработных женщин растёт в Казахстане

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В Казахстане растёт уровень женской безработицы. По данным аналитиков компании Energyprom.kz, в гендерном разрезе этот показатель значительно выше, чем у мужчин: 5,7 процента против 4,1 процента, и это самый большой разрыв с 2012 года. Годом ранее уровень женской безработицы составлял 5,5 процента, в то время как уровень мужской — 4,3 процента, передаёт BaigeNews.kz.

В 2022 году численность безработных женщин в Казахстане выросла сразу на 4,3 процента, достигнув в третьем квартале 2022 года 257,4 тысячи человек, а численность безработных мужчин сократилась на 5,5 процента, до 192,9 тысячи человек.

При этом уровень безработицы в городах страны выше, чем в сёлах: 4,9 процента против 4,8 процента. По сравнению с предыдущим годом уровень безработицы в городах сократился, а в сёлах — наоборот, вырос.

Численность безработного населения в городской местности за год сократилась на 0,7 процента, до 271,2 тысячи человек, а на селе увеличилась на 0,8 процента, до 179,1 тысячи человек.

В региональном разрезе самый высокий уровень безработицы в третьем квартале 2022 года зарегистрирвоан в Туркестанской и Мангистауской областях: по 5,3 процента. Выше среднего по Казахстану был уровень безработицы в Алматы и Шымкенте, а также в Кызылординской и Западно-Казахстанской областях: по пять процентов.

Самый низкий уровень безработицы среди регионов РК наблюдался в Улытауской (4,1 процента) и Карагандинской (4,3 процента) областях, а также в Астане (4,5 процента).

В целом, по данным аналитиков, уровень безработицы за год в Казахстане не изменился и составил в третьем квартале 2022-ого 4,9 процента, при этом в соответствующем периоде 2020-го показатель достигал пяти процентов, а в третьем квартале 2019-го - 4,8 процента.