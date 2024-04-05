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Количество автобусов увеличится в выходные дни в Астане

Сегодня, 11:13
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baigenews.kz Сегодня, 11:13
Сегодня, 11:13
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Фото: baigenews.kz

В Астане в выходные дни количество автобусов увеличится на 18 единиц, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Городской центр мониторинга и оперативного реагирования акимата г.Астаны.

По информации ТОО "City Transportation Systems", с 6 апреля, в целях улучшения обслуживания общественным транспортом, на 11 городских маршрутах увеличится количество автобусов в выходные дни:

- на маршруте № 4 на 1 единицу (11 автобусов)
- на маршруте № 13 на 2 единицы (12 автобусов)
- на маршруте № 21 на 1 единицу (13 автобусов)
- на маршруте № 29А на 2 единицы (8 автобусов)
- на маршруте № 32 на 2 единицы (16 автобусов)
- на маршруте № 40 на 2 единицы (18 автобусов)
- на маршруте № 41 на 1 единицу (11 автобусов)
- на маршруте № 54 на 2 единицы (14 автобусов)
- на маршруте № 71 на 1 единицу (15 автобусов)
- на маршруте № 72 на 2 единицы (12 автобусов)
- на маршруте № 26 на 2 единицы (12 автобусов)

Всего будет добавлено 18 автобусов. На сегодняшний день в столице 1450 автобусов.

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