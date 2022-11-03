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С нового года количество авиарейсов между Казахстаном и Катаром увеличат, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на КГА.

"С 3 января 2023 года катарская авиакомпания Qatar Airways планирует увеличить количество выполняемых регулярных пассажирских рейсов между городами Алматы и Доха с четырёх до семи рейсов в неделю. Таким образом, между двумя странами будет ежедневное авиасообщение", - говорится в сообщении.

Также авиакомпания Qatar Airways планирует в весенне-летний период 2023 года выполнять полёты между столицами Казахстана и Катара – Астаной и Дохой.

"Увеличение рейсов и расширение географии полётов будет способствовать дальнейшему развитию торгово-экономического, делового, инвестиционного и туристического сотрудничества между Казахстаном и Катаром", - отметили в КГА.

Ранее начало полётов в Казахстана анонсировала малазийская авиакомпания Air Asia.