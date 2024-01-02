Кого не стало в 2023-м

Прошедший год оказался не только богатым на события. Агентство Associated Press подготовило свою версию потерь за прошедший 2023 год передает BaigeNews.kz. Как оказалось, в этот список вошло множество людей, изменивших нашу жизнь.

Январь

Уолтер Каннингем, 90 лет. Последний выживший астронавт из первой успешной пилотируемой космической миссии в рамках программы НАСА "Аполлон".

Константин 82, года. Бывший и последний король Греции, который выиграл золотую олимпийскую медаль по парусному спорту и провел десятилетия в изгнании после того, как запутался в нестабильной политике своей страны в 1960-х годах.

Ллойд Моррисет, 93 года. Один из создателей детского сериала "Улица Сезам", который использовал эмпатию и пушистых монстров, таких как Элмо и Куки-монстр.

Джина Лоллобриджида 95 лет. Легенда итальянского кино, которая достигла международной славы в 1950-х годах и была названа "самой красивой женщиной в мире" по названию одного из ее фильмов.

Февраль

Пако Раббан, 88 лет. Испанский дизайнер, известный своими духами, , но сделавший себе имя на металлической моде космической эры, которая придала подиумам новую смелую грань.

Первез Мушшараф, 79 лет. Генерал, который захватил власть во время бескровного переворота, а затем привел сопротивляющийся Пакистан к оказанию помощи США в войне в Афганистане против талибов.

Ахмет Курейя, 85 лет. Бывший премьер-министр Палестины и один из архитекторов промежуточных мирных сделок с Израилем.

МАРТ

Цзян Яньюн, 91 год. Китайский военный врач, который раскрыл весь масштаб вспышки атипичной пневмонии в 2003 году и позже был помещен под домашний арест.

Дик Фосбери, 76 лет. Спортсмен, выработавший современную технику по прыжкам в высоту "фосбери флоп". Благодаря ей он стал чемпионом летних Олимпийских игр в 1968 году.

АПРЕЛЬ

Бен Ференц, 103 года. Последний живой обвинитель Нюрнбергского процесса, который судил нацистов за военные преступления геноцида и был одним из первых внешних свидетелей, задокументировавших зверства нацистских трудовых и концентрационных лагерей.

МАЙ

Тина Тернер, 83 года. Неудержимая певица и сценическая исполнительница. Королева рок-н-ролла и обладательница восьми премий "Грэмми".

ИЮНЬ

Сильвио Берлускони, 86 лет. Миллиардер и медиамагнат, который дольше всех занимал пост премьер-министра Италии, несмотря на скандалы вокруг его сексуальных вечеринок и обвинения в коррупции.

Кормак Маккарти, 89 лет. Лауреат Пулитцеровской премии, писатель, который в прозе, одновременно плотной и хрупкой, перенес читателей из южных Аппалачей в пустынный юго-запад в таких романах, как "Дорога", "Кровавый меридиан" и "Все красивые лошади".

Винни Юинг, 93 года. Харизматичный политик, которая считается матерью современного шотландского движения за независимость.

Джон Гуденаф, 100 лет. Лауреат Нобелевской премии по химии 2019 года за работу по разработке литий-ионного аккумулятора, который изменил технологию с перезаряжаемым питанием для устройств, начиная от мобильных телефонов, компьютеров и кардиостимуляторов и заканчивая электромобилями.

ИЮЛЬ

Янь Минфу, 91 год. Бывший высокопоставленный деятель Коммунистической партии, который выступал в качестве посланника продемократических протестующих на площади Тяньаньмэнь в Пекине в 1989 году и был вынужден уйти после того, как протесты были подавлены.

Евгений Пригожин, 62 года. Глава ЧВК "Вагнер", которая действовала как параллельное вооруженное формирование и представляла интересы России за пределами России. Руководитель вооруженного выступления 23-24 сентября. Погиб в авиакатастрофе.

СЕНТЯБРЬ

Шабтай Шафир, 84. Израильский шпион, которому приписывают продвижение исторического мирного договора между Израилем и Иорданией во время его пребывания на посту директора разведывательного управления Моссад.

Ян Уилмут, 79 лет. Пионер клонирования, чья работа сыграла решающую роль в создании овечки Долли в 1996 году.

Ино Итикава, 83 года. Он возродил японский театр Кабуки, чтобы привлечь более молодую и мировую аудиторию.

ОКТЯБРЬ

Марти Ахтисаари, 86. Бывший президент Финляндии и посредник в мире во всем мире, который был удостоен Нобелевской премии мира в 2008 году за свою работу по разрешению международных конфликтов.

Ли Кэцян, 68 лет. Бывший премьер-министр КНР. Был инициатором экономических реформ в Китае и сторонником частного бизнеса.

Мэтью Перри. Актер сериала "Друзья", чей саркастичный Чендлер Бинг был одним из самых известных и цитируемых персонажей на телевидении.

НОЯБРЬ

Генри Киссинджер, 100. Бывший госсекретарь СЩА. Главный дипломат при Ричарде Никсоне и Джеральде Форде. Лауреат Нобелевской премии мира.

ДЕКАБРЬ

Шейх Наваф аль Ахмад аль Сабах, 86 лет. Будучи правящим эмиром Кувейта, он провел три года, сосредоточенные на попытках разрешить внутренние политические споры крошечной, богатой нефтью страны.

Гастон Глок, 94. Австрийский разработчик пистолета, носящего его имя.