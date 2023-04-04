Кого из педагогов освободят от аттестации, рассказали в Минпросвещения

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От процедуры аттестации будут освобождены педагоги, которым до выхода на пенсию по возрасту осталось не более пяти лет. Об этом на заседании правительства рассказал и.о. министра просвещения Гани Бейсембаев, передаёт BaigeNews.kz.

Он отметил, что на сегодняшний день при проведении аттестации имееются следующие проблемы – это сбор педагогами в электронном и бумажном варианте большого количества документов, длительное рассмотрение аттестационной комиссией представленных документов - от двух до трёх месяцев.

"Педагогами часто поднимаются вопросы улучшения качества тестовых заданий и отмены написания эссе, которое не учитывается при аттестации. В рамках поручений президента планируется внесение изменений в формат проведения аттестации для улучшения качественного состава педагогов страны и, как следствие, повышение качества обучения. С целью исключения коррупционных рисков и поддержки объективности, прозрачности процесса аттестации рассмотрение материалов педагогов будет осуществляться на единой электронной платформе, где автоматически без участия человека будут формироваться документы из разных информационных систем", - сообщил он.

Кроме того, педагог не будет формировать бумажное портфолио, успешность его педагогической деятельности будет подтверждаться оценкой его компетенций на основе анализа уроков администрацией школы, специалистами методических кабинетов управлений образования.

"От процедуры аттестации будут освобождены педагоги, которым до пенсии по возрасту остается не более 5 лет. Не будут проходить тестирование педагоги, имеющие категорию "педагог-мастер" при условии успешной педагогической деятельности, активного участия в экспертных группах республиканского уровня, а также в качестве тренера курсов повышения квалификации педагогов, языковых программ, и педагоги, имеющие 30 и более лет педагогического стажа", - добавил Бейсембаев.

Ранее президент на заседании палат парламента отметил, что большинство учителей, директоров и выпускников педагогических вузов не смогли набрать проходной балл на Национальном тестировании, и поручил повысить квалификацию учителей.