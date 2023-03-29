Большинство педагогов не смогли пройти национальное тестирование - Токаев

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Президент на заседании палат парламента отметил, что качество подготовки педагогов требует улучшения, передаёт BaigeNews.kz.

"Нужно последовательно повышать качество человеческого капитала. Вы знаете, что я уделяю этому вопросу особое внимание. Убежден, что главное богатство Казахстана – это люди. Именно люди, их знания и компетенции, являются ключевой движущей силой прогресса нашей страны. Для этого необходимо комплексно развивать систему образования. За последние годы государство значительно увеличило инвестиции в эту сферу", - сказал Токаев.

Президент отметил, что большинство учителей, директоров и выпускников педагогических вузов не смогли набрать проходной балл на Национальном тестировании.

"Постепенно уменьшается дефицит мест в детских садах. Во всех регионах полным ходом ремонтируются и строятся школы, улучшается материально-техническое оснащение учебных заведений. Однако проводимой работы недостаточно.



Необходимы решительные шаги для повышения качества образования, особенно среднего.

В образовательном процессе ключевой фигурой является педагог. Следует и далее повышать его статус, авторитет в обществе. Между тем в ходе Национального квалификационного тестирования большинство учителей, директоров и выпускников педагогических вузов не смогли набрать проходной балл. Опытные учителя жалуются мне, что требования слишком сложные. Может быть, следует их упростить и усовершенствовать. В этой сфере нет раз и навсегда застывших правил. Но, в любом случае, требования к учителям должны быть высокие".

Президент поручил повысить квалификацию учителей.

"Попытки любыми путями заполнить вакансии в школах приводят к тому, что упускается из виду качество педагогических кадров.

Поэтому предстоит принять действенные меры для повышения уровня подготовки учителей. Это важнейшая задача, напрямую влияющая на будущее подрастающего поколения", - отметил Токаев.

По словам главы государства, будет запущена программа поо примеру Президентского молодежного кадрового резерва:



"Приоритетное внимание также следует уделить улучшению менеджмента в системе образования. Необходимо привлечь в эту сферу профессионалов. По примеру Президентского молодежного кадрового резерва будет запущена программа отбора и подготовки тысячи лидеров изменений в образовании. Остро стоит кадровый вопрос и в системе высшего образования", - сказал Президент.