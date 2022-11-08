"Когда звучит музыка — молчат пушки": мелодии всего мира зазвучали на фестивале в Астане

Фото: Алина Алиева

Музыканты из разных стран мира выступили на одной сцене с казахстанскими коллегами.

В Астане состоялось открытие музыкального фестиваля Alem Saz, посвященного юбилейной дате установления дипломатических отношений Казахстана с другими странами. Иностранные музыканты-участники тепло отозвались о приеме казахстанской стороны и отметили профессионализм отечественного оркестра. Подробнее об этом читайте в материале корреспондента BaigeNews.kz.

"Фестиваль Alem Saz представляет собой масштабное событие, которое объединяет в одно целые культуры разных стран на одной площадке. Этот проект организован по случаю празднования 30-летия дипломатических отношений между Казахстаном и 76 странами мира, а также столетия великой казахской певицы, народной артистки СССР Розы Баглановой. Цель международного фестиваля заключается в единении, сохранении и развитии национальных культур, формировании атмосферы уважения к историческому наследию и культурным ценностям различных стран мира в творческом процессе", — рассказал в ходе пресс-конференции вице-министр культуры и спорта Ержан Еркинбаев.

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В течение каждого фестивального дня будут проходить выступления зарубежных артистов, кинопоказы стран-участниц, экспозиция традиционного прикладного искусства, мастер-классы, а также выставка гастрономической национальной продукции.

"В условиях глобализации современного мира и распространения технологий массовой коммуникации культурная дипломатия является критически важным аспектом для обеспечения мира и стабильности. По существу, язык культуры, не имеющей границ, понятен всем. Не случайно во время своего недавнего последнего визита в столицу Казахстана Папа Римский Франциск подчеркнул, что язык казахской домбры громко и ясно звучит на международной арене, донося послания мира, согласия и взаимопонимания. Именно эти постулаты и лежат в основе нашей внешней политики. А потому домбру, олицетворение национальной культуры, тоже можно назвать выдающимся дипломатом. Культурная дипломатия Казахстана является неотъемлемой частью отечественной культуры. Она направлена на укрепление связей между нашими народами и сообществами, способна воздействовать на мировое общественное мнение, помогать государство отстаивать и продвигать свои национальные интересы на мировой арене", — отметил вице-министр иностранных дел Роман Василенко.

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По его словам, в дипломатической службе Казахстана культурная составляющая наряду с политической и торгово-экономической является крайне важным элементом нашей деятельности. К тому же неслучайно выступления отечественных артистов на заграничных сценах способствуют расширению и укреплению нашего межгосударственного партнерства. Вице-министр уверен, что эту работу по праву можно поставить на один уровень с успешно проведёнными переговорами, визитами или подписанием возникших соглашений.

Он также сообщил о том, что в текущем году посольства Республики Казахстан в различных уголках земного шара с успехом провели мероприятия, посвященные 150-летию Ахмета Байтурсынова, 125-летию Мухтара Ауэзова и 100-летию Розы Баглановой.

"К тридцатилетнему рубежу дипломатических отношений со многими странами мира Казахстан подошел с очень качественным багажом. Нашу республику знают и уважают как надежного партнера, как государство, которое держит слово и исполняет взятые на себя международные обязательства. Более того, Казахстан активно работает над общечеловеческими целями налаживания мостов между людьми. Мы состоялись в качестве независимого государства, смогли выстроить крепкие отношения абсолютно со всеми странами мира, ни с кем у Казахстана нет напряжённости, недопониманий, и тем более конфликтов. Хочется верить, что благодаря той многовекторной политике, которую проводит наша страна, данная тенденция будет продолжаться. Пользуясь случаем, хочу еще раз поблагодарить деятелей искусства, которое призвано служить в наше турбулентное время символом мира и благополучия. Один классик сказал: "Когда молчат дипломаты — звучат пушки". Я бы сказал иначе: "Когда звучит музыка — молчат пушки". Поэтому желаю всем, чтобы так оно и было, чтобы благодаря творчеству пришло согласие", — резюмировал Роман Василенко.

Деятели культуры, принявшие участие в музыкальном фестивале, также поддержали знаменательный день установления дипломатических отношений независимого Казахстана с 76 странами мира 30 лет назад и с 186 странами на сегодняшний день.

"Мы хотели бы языком искусства поддержать политику нашего государства в обеспечении и стремлении к миру для всех людей на земле. Поэтому хочу отдельно поблагодарить дипломатические представительства Испании, Германии, Индии, Турции, Беларуси, Италии и других стран за отклик на наше предложение об участии в фестивале Alem Saz. Самые лучшие исполнители в разных жанрах из этих стран прибыли в Астану, запланировано большое количество концертов с их участием", — рассказала директор государственной концертной организации "Қазақконцерт" имени Розы Баглановой Актоты Раимкулова.

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Участие в открытии мероприятия приняли композиторы и музыканты из Германии и Индии.

"Хотелось бы поблагодарить организаторов фестиваля за предоставленную возможность побывать здесь и выступить на замечательной сцене. Хотелось бы отметить, что ранее у меня уже был опыт работы с казахстанским оркестром в Индии и Бангладеше на масштабном музыкальном фестивале, где мы совместно отрабатывали выступления. Еще тогда я подчеркнул для себя огромный профессионализм музыкантов из Казахстана. Репетируя с казахстанским оркестром в эти дни, я наслаждался тем, как легко у нас получается работать вместе. Поэтому для нас большая честь у вас в гостях представлять свою страну", — отметил композитор и скрипач Лакшминараяна Субраманиам.

К его словам присоединился виолончелист из Германии Райнхард Армледер.

"Мы раньше не были в Казахстане и рады, наконец, побывать здесь. Находясь в Астане всего два дня, мы были впечатлены невероятной архитектурой города и высоким уровнем организации мероприятия. Мы счастливы быть его частью и привнести свою лепту в культурный обмен между нашим странами. Для нас это старт новым возможностям, чтобы найти новых друзей в Казахстане и продолжать наше сотрудничество", — добавил артист.

Актоты Раимкулова в своем выступлении также обратила внимание гостей на логотип мероприятия, где изображен цветок как символ благоденствия, а внутри него — шанырак, который объединяет под собой различные культуры мира. И даже название Alem Saz с казахского языка означает "мелодия всего мира". Она также рассказала о том, какие мероприятия уже были проведены государственной концертной организации "Қазақконцерт" в честь празднования 100-летия Розы Баглановой.

"К столетию Розы Тажибаевны организацию "Қазақконцерт", в которой она прослужила всю свою жизнь, назвали в её честь. Для нас это большое событие, и мы весь год проводили различные мероприятия по Казахстану. Отдельно хочется выделить гастрольные поездки в Кызылординскую область (Кармакшы, Казалы, Аральск, Байконур и Кызылорда) на родину Розы Баглановой. Там мастера искусств "Қазақконцерта" выступили с замечательной концертной гала-программой, — заключила Раимкулова.

Отметим, что вход на фестиваль свободный.