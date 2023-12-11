Когда зажгут главную ёлку в Астане
Сегодня, 17:28
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Сегодня, 17:28Сегодня, 17:28
91Фото: пресс-служба акимата Астаны
В акимате Астаны сообщили, когда зажгут огни на главной ёлке, и где она будет установлена, передаёт BaigeNews.kz.
"17 декабря в 20:00 на территории Международного выставочного центра EXPO зажгут главную ёлку в Астане. После церемонии жителям и гостям столицы будет представлена концертная программа", - уточнили в администрации.
Высота ели составит 25 метров. Её украсят световыми декоративными снежинками и узорами, игрушками, стробоскопами, гирляндами. На макушке ели будет использована световая снежинка размером два метра.
Ранее в акимате рассказали, как будут украшены районы Астаны, и где в них разместят горки и катки.
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