Где установят самые высокие ледовые горки в Астане
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Вскоре в Астане появятся ледовые горки, катки, лыжные трассы, новогодние фотозоны. Где они будут располагаться, рассказали в акимате города, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.
Зимние забавы будут бесплатными для жителей и гостей столицы (без учёта аренды инвентаря - коньков, ватрушек и прочего).
Сезонные развлечения в районе "Байконыр" появятся в следующих локациях:
- Дворец "Жастар" (проспект Республики, 34) - каток, горка и новогодняя ёлка;
- Парк имени Ататюрка по улице Ташенова - каток и горка;
- Аллея писателей (проспект Абая) – горка, ёлки, новогодние инсталляции и малые архитектурные формы;
- ЖМ "Өндіріс" (пересечение улиц Акбидай и Кеменгерулы) – каток и горка;
- ЖМ "Кирпичный" (пересечение улиц Чехоева и Жолымбетской) – каток и горка;
- ЖМ "Казгородок" (улица Досмухамедулы, 6) – горка высотой два метра, шестиметровая ёлка;
- ЖМ "СМП" (улица Кеншилер, 5, улица 126-ая) - горки высотой два метра и ёлки;
- ДО "Коянды" (шоссе Алаш) – горка высотой четыре метра, пятиметровая ёлка.
В районе Сарыарка планируется обустроить 11 горок и четыре катка:
- в сквере по проспекту Богенбай батыра, 43, (каток);
- городская площадь (улица Бейбитшилик, 11)- две горки и каток;
- парк Коктал - две горки и каток;
- набережная реки Есиль возле памятника Кенесары хану - шесть горок и каток;
- пересечение улиц Окжетпес-Герцена - горка.
В районе Алматы 11 горок будет обустроено на площади "Қазақ елі", в парке Триатлон (две горки), в парке за Пирамидой, на территории Дворца школьников, ЖД вокзала "Нурлы жол", в микрорайоне Сарайшык. Ещё четыре горки будут расположены в жилых массивах Железнодорожный, Промышленный, Интернациональный, Куйгенжар. Ледовые катки появятся на площади "Қазақ елі", в парке Триатлон, парке за Пирамидой, на территории подмостового пространства.
В районе Нура также будут установлены тематические малые архитектурные формы, оформлены фотозоны и обустроено шесть горок и два катка:
- Центральный парк - горка, каток;
- Территория возле ТРЦ "Хан шатыр" - две горки, каток;
- ТРЦ "Азия парк" - горка;
- Айтматова-Сыганак - горка;
- Сквер по улице Айгыржал в ЖМ Уркер - горка.
В районе Есиль определены три основные локации для массовых гуляний – район ЭКСПО, Ботанический сад и у ТРЦ "Керуен". Две горки будут установлены в Ботаническом саду и на территории ЭКСПО. Ледовые катки – в Ботаническом саду, у ТРЦ "Керуен", также два катка будет на территории ЭКСПО.
Территории у монумента "Байтерек", "Триумфальная арка", бульвар "Нуржол", театра "Астана Балет" будут украшены малыми архитектурными формами. Для придания праздничной атмосферы планируется украсить деревья вдоль проспекта Мангилик Ел, улиц Достык, Сарайшык, Кунаева, Бокейхана и других.
Ледовые катки, горки, фотозоны и новогодние МАФы появятся во всех районах города. В общей сложности планируют обустроить почти 60 ледовых горок и катков.
Созданием объектов занимаются сами районы. В районе Сарыарка на это выделили 146 миллионов тенге, Байконыр – 83 миллиона тенге, Алматы – 105 миллионов тенге, Есиль - 352 миллиона тенге, Нура – 150 миллионов тенге.
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