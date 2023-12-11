Где установят самые высокие ледовые горки в Астане

Вскоре в Астане появятся ледовые горки, катки, лыжные трассы, новогодние фотозоны. Где они будут располагаться, рассказали в акимате города, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.

Зимние забавы будут бесплатными для жителей и гостей столицы (без учёта аренды инвентаря - коньков, ватрушек и прочего).

Сезонные развлечения в районе "Байконыр" появятся в следующих локациях:

Дворец "Жастар" (проспект Республики, 34) - каток, горка и новогодняя ёлка; Парк имени Ататюрка по улице Ташенова - каток и горка; Аллея писателей (проспект Абая) – горка, ёлки, новогодние инсталляции и малые архитектурные формы; ЖМ "Өндіріс" (пересечение улиц Акбидай и Кеменгерулы) – каток и горка; ЖМ "Кирпичный" (пересечение улиц Чехоева и Жолымбетской) – каток и горка; ЖМ "Казгородок" (улица Досмухамедулы, 6) – горка высотой два метра, шестиметровая ёлка; ЖМ "СМП" (улица Кеншилер, 5, улица 126-ая) - горки высотой два метра и ёлки; ДО "Коянды" (шоссе Алаш) – горка высотой четыре метра, пятиметровая ёлка.

В районе Сарыарка планируется обустроить 11 горок и четыре катка:

в сквере по проспекту Богенбай батыра, 43, (каток); городская площадь (улица Бейбитшилик, 11)- две горки и каток; парк Коктал - две горки и каток; набережная реки Есиль возле памятника Кенесары хану - шесть горок и каток; пересечение улиц Окжетпес-Герцена - горка.

В районе Алматы 11 горок будет обустроено на площади "Қазақ елі", в парке Триатлон (две горки), в парке за Пирамидой, на территории Дворца школьников, ЖД вокзала "Нурлы жол", в микрорайоне Сарайшык. Ещё четыре горки будут расположены в жилых массивах Железнодорожный, Промышленный, Интернациональный, Куйгенжар. Ледовые катки появятся на площади "Қазақ елі", в парке Триатлон, парке за Пирамидой, на территории подмостового пространства.

В районе Нура также будут установлены тематические малые архитектурные формы, оформлены фотозоны и обустроено шесть горок и два катка:

Центральный парк - горка, каток; Территория возле ТРЦ "Хан шатыр" - две горки, каток; ТРЦ "Азия парк" - горка; Айтматова-Сыганак - горка; Сквер по улице Айгыржал в ЖМ Уркер - горка.

В районе Есиль определены три основные локации для массовых гуляний – район ЭКСПО, Ботанический сад и у ТРЦ "Керуен". Две горки будут установлены в Ботаническом саду и на территории ЭКСПО. Ледовые катки – в Ботаническом саду, у ТРЦ "Керуен", также два катка будет на территории ЭКСПО.

Территории у монумента "Байтерек", "Триумфальная арка", бульвар "Нуржол", театра "Астана Балет" будут украшены малыми архитектурными формами. Для придания праздничной атмосферы планируется украсить деревья вдоль проспекта Мангилик Ел, улиц Достык, Сарайшык, Кунаева, Бокейхана и других.

Ледовые катки, горки, фотозоны и новогодние МАФы появятся во всех районах города. В общей сложности планируют обустроить почти 60 ледовых горок и катков.

Созданием объектов занимаются сами районы. В районе Сарыарка на это выделили 146 миллионов тенге, Байконыр – 83 миллиона тенге, Алматы – 105 миллионов тенге, Есиль - 352 миллиона тенге, Нура – 150 миллионов тенге.