Когда завершат реконструкцию дороги "Астана - Алматы"
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Председатель Комитета автомобильных дорог Толеген Абдуллин с рабочей поездкой посетил реконструируемые участки автомобильной дороги "Астана - Алматы", передаёт BaigeNews.kz.
Проведена инспекция участков "Караганда – Балхаш", "Балхаш – Бурылбайтал" и "Курты - Бурылбайтал" и производственные совещания с представителями и работниками подрядных организаций.
Одно из принятых решений - введение двухсменной работы на участках реконструкции, чтобы повысить эффективность процесса и оптимальное использование ресурсов.
Толеген Абдуллин также проверил состояние дорожного полотна, работу дорожно-строительной техники, заготовку и качество строительных материалов на участках реконструкции. В результате инспекции сформулированы поручения и использованию точных методов строительства на всём протяжении участка.
Основная цель - завершить реконструкцию дороги "Астана - Алматы" до конца года.
На данный момент в работах задействовано более 2 100 единиц техники и более 2 000 человек.
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