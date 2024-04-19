Когда завершат реконструкцию дороги "Астана - Алматы"

Председатель Комитета автомобильных дорог Толеген Абдуллин с рабочей поездкой посетил реконструируемые участки автомобильной дороги "Астана - Алматы", передаёт BaigeNews.kz.

Проведена инспекция участков "Караганда – Балхаш", "Балхаш – Бурылбайтал" и "Курты - Бурылбайтал" и производственные совещания с представителями и работниками подрядных организаций.

Одно из принятых решений - введение двухсменной работы на участках реконструкции, чтобы повысить эффективность процесса и оптимальное использование ресурсов.

Толеген Абдуллин также проверил состояние дорожного полотна, работу дорожно-строительной техники, заготовку и качество строительных материалов на участках реконструкции. В результате инспекции сформулированы поручения и использованию точных методов строительства на всём протяжении участка.

Основная цель - завершить реконструкцию дороги "Астана - Алматы" до конца года.

На данный момент в работах задействовано более 2 100 единиц техники и более 2 000 человек.