Казахстан и Китай утвердили соглашение о безвизовом режиме
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Правительства Казахстана и Китая утвердили соглашение о безвизовом режиме, передаёт BaigeNews.kz.
"Постановлением правительства РК от 26 июля 2023 года утверждено соглашение между правительством Республики Казахстан и правительством Китайской Народной Республики о взаимном освобождении от визовых требований", – сообщили в кабмине.
Граждане освобождаются от визовых требований в целях осуществления частных дел, туризма, лечения, международных перевозок, транзита, а также деловых целей (заключение контрактов, переговоры, оказание консультационных услуг и другие деловые цели) для въезда, выезда, транзита через территорию государства другой стороны на период, не превышающий 30 календарных дней с момента пересечения государственной границы, суммарно 90 календарных дней в течение 180 календарных дней.
Действительными проездными документами Казахстана являются:
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паспорт гражданина РК;
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свидетельство на возвращение в РК.
Действительными проездными документами Китая являются:
-
полуслужебный паспорт гражданина КНР;
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обычный паспорт гражданина КНР;
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временный проездной документ КНР.
Указывается, что каждая из договаривающихся сторон имеет право временно, частично или полностью приостановить действие соглашения в целях обеспечения национальной безопасности, охраны общественного порядка или здравоохранения посредством письменного уведомления по дипломатическим каналам другой договаривающейся стороны.
В таком случае действие соглашения приостанавливается по истечении 30 календарных дней с даты получения такого уведомления. Договаривающиеся стороны согласовывают дату временного, частичного или полного возобновления действия настоящего Соглашения по дипломатическим каналам.