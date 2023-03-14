Когда в Северный Казахстан придёт газ

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В связи с событиями последнего года, на который пришлось не менее десятка аварийных ситуаций на теплоэнергоцентралях Казахстана, большую актуальность приобрела тема газификации регионов. В частности, Северо-Казахстанской области, где в прошлом марте на петропавловской ТЭЦ-2 обрушилась одна из трёх дымоходных труб. Корреспондент BaigeNews.kz пообщался с жителями самого северного города Казахстана и узнал, что они всерьёз опасаются остаться без тепла в суровую зиму и требуют решить вопрос обеспечения области природным газом.

Зима в этих краях с каждым сезоном становится заметно мягче. Симптомы глобального потепления здесь ощущаются как нигде. Но северные холода по-прежнему не сравнимы с более приятным климатом других уголков Казахстана. Однако, смягчившийся мороз и малочисленные вьюги ничуть не радуют местных жителей. Даже в такую, как они говорят, "лайтовую" зиму без бесперебойной работы основного источника тепла ТЭЦ-2 перезимовать не получится. Ведь и до страшной аварии в марте 2022 года у горожан были к нему вопросы.

"В этом году мы особенно подстраховались, потому что проблемы с ТЭЦ, что с петропавловской, что с риддерской, что с экибастузской имеются. Всё изношено. Честно сказать, надежды нет. Просто остаться зимой в морозы без отопления – что может быть хуже?", - говорит Максим Кунгурцев.

Молодой человек любезно согласился пообщаться с корреспондентом и показать, как его семье приходится зимовать. Дом Кунгурцевых – это небольшой коттедж в микрорайоне посёлок Солнечный. Тепло в помещении поддерживает сразу несколько видов систем нагрева: печь, электрообогреватели, напольное и центральное отопление. Несмотря на это, домочадцы всегда тепло одеты.

"Потому что температура на подачи в дом низкая, меньше заявленных параметров, которые идут по техническим условиям. По договору. Соответственно у нас дома холодно. В среднем температура в доме от восемнадцати до двадцати двух градусов. Просто терпим, потому что вариантов того, чтобы было жарче – нет. Плюс, дополнительно у нас есть тёплые полы, дополнительно есть электроприборы, которые тоже используем. В начале сезона кондиционеры включаем на систему обогрева. Всё в комплексе нам даёт двадцать два градуса дома", - уточняет Максим.

Это на пять градусов ниже привычной комфортной температуры в многоквартирных домах. Центральное отопление к дому подвели семь лет назад, и первые четыре года были самыми тяжёлыми. Максим вспоминает, что зимой в комнатах столбик термометра не поднимался выше отметки в восемнадцать градусов. Сейчас им приходится нести большие затраты на обогрев дома: около двадцати пяти тысяч тенге выходит опресовка, столько же ежемесячная оплата за центральное отопление, плюс электроэнергия, уголь, дрова. Серьёзные опасения вызывает и активная застройка Петропавловска. Ежегодно вводят в эксплуатацию новые многоэтажки. Жители убеждены, что местной теплоцентрали попросту не хватит сил.

Этот микрорайон по задумке градостроителей должен был стать элитным посёлком на окраине города. Однако проведённая семь лет назад теплоцентраль престижа к статусу не прибавила.

"Газовое отопление для нас оптимальный вариант. Мы ждём этого. Мы очень просим. Поскольку этого сейчас нет, то у нас отсутствует любая инфраструктура, нет ни детских садов, ни школ, ни аптеки из-за того, что нужны коммуникации. У нас и плиты, на которых мы готовим, с газовыми баллонами кататься тоже не очень хорошо, неудобно, некомфортно. Мы привязаны к своим домам, потому что боишься, чтобы ничего не случилось", - говорит жительница Петропавловска Лидия Бурма.

По статистике, ежегодно регион потребляет около шестисот двадцати тысяч тонн угля. Если североказахстанцы тратят на обогрев частного дома около тридцати тысяч тенге, то, к примеру, жители газифицированной столицы – до пятнадцати тысяч.

"Определённые затраты на установку необходимого оборудования в домах будут, конечно. Мы готовы к этому. Думаю, что государство рассмотрит какие-либо рассрочки, кредитование, у кого-то, может, получится установить сразу. Но, думаю, что правительство пойдет нам навстречу, услышит нас, и льготы будут задействованы", - считает горожанка Лилия Татымова.

Тем временем, инженеры-энергетики уверяют, что системные аварии у главного поставщика тепла происходят из-за тотального недовложения средств, несвоевременной замены расходников. Поломки, по их мнению, будут продолжаться, и газификация в этом случае – лучший способ обезопасить город.

"Кто у нас может быть самым крупным потребителем газа? ТЭЦ. Но, а ТЭЦ надо затаскивать себе сюда конкурента? Соответственно, вызвало море откликов, что технически это невозможно. Модернизировать ТЭЦ под газ? Конечно, возможно. Любой твердотопливный котёл будет и газовым: поставили к нему форсунку, подобрали факел пламени, и он станет газовым. А если сюда затащить газ, то получится альтернатива, а альтернатива никому не нужна. У нас здесь монополия. Природный газ - конечно, есть огромные плюсы. Если тепловые сети нам так начисляют оплату, что мы до сих пор боремся, потому что не знаем как эти вычисления происходят, то в случае с газом все по счётчику, более прозрачно начисления происходят. Вы знаете, сколько потребили", - уверяет инженер-энергетик Евгений Лебедько.

Один из жизнеспособных вариантов газификации региона – строительство новых газопроводов из Российской Федерации. Этот вариант предложил Владимир Путин. Его идея заключается в создании "газового союза" с участием Казахстана и Узбекистана. При этом инициатива открывает возможность транспортировать российский газ через эти страны в Китай и Индию. В связи с непростыми политическими реалиями, "Газпром" ищет пути экспорта своей продукции. За одиннадцать месяцев прошлого года соседняя страна сократила добычу на девяносто один миллиард кубометров. Казахстанские специалисты оценивают этот план как жизнеспособный.

Сегодня Минэнерго Казахстана продолжает изучать вопросы газификации севера и востока страны от российского газа. Сдерживающим фактором является вопрос ресурсной базы экологичного топлива и стоимость импортного газа.

Отметим, что тема обеспечения Северного Казахстана российским газом обсуждается последнее десятилетие. Строительство газопроводотвода в Казахстан планировалось ещё в 2013 году, когда до границы оставалось проложить всего двадцать пять километров труб. Но проект был заморожен, и спустя шесть лет обсуждение возобновили. С 2021 года рассматривается вариант подключения северо-востока Казахстана от Барнаула или через Омск.

Переговоры идут достаточно плотно, но окончательное решение ещё не принято. Тем временем, Министерство энергетики Казахстана рассматривает и второй вариант подведения газа в северный регион страны - проведение трубопровода из Кокшетау.

"Согласно генеральной схеме газификации, строительство магистрального газопровода Сары-Арка предусмотрено в рамках третьего этапа, период реализации которого будет в пределах 2025-2026 годов. К 2026 году подведение магистрального газопровода. После чего будет разрабатываться ПСД, а также выделение дополнительных бюджетных средств для строительства газораспределительных сетей в населённые пункты и в Петропавловск. Ориентировочно километраж составит от Акмолинской области до города Петропавловска сто сорок шесть километров", - ответил руководитель отдела управления энергетики и ЖКХ акимата СКО Ерлан Каирбеков.

Однако ранее чиновники обещали газифицировать область в 2021-2023 годах, но сроки по всей видимости затянулись. Таким образом, жителям региона удастся перейти на газовое отопление в лучшем случае к 2030 году.

Специалисты подчеркивают, что природный газ важен не только для отапливания помещений, но для развития химической промышленности, технологических процессов, создания полимеров и пластмассы. Об этом говорили и местные власти: отсутствие природного газа является тем самым сдерживающим фактором привлечения инвестиций в регион.

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