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Когда в Астане включат отопление, рассказали в акимате

Сегодня, 03:11
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baigenews.kz/Бауыржан Жуасбаев Сегодня, 03:11
Сегодня, 03:11
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Фото: baigenews.kz/Бауыржан Жуасбаев

В акимате Астаны рассказали, когда город могут подключить к теплу в рамках нового отопительного сезона, передаёт BaigeNews.kz.

По словам руководителя отдела управления топливно-энергетического комплекса и коммунального хозяйства Астаны Максата Есмагулова, определённой даты запуска отопительного сезона в столице нет.

"У многих есть мнение, что была утверждена дата, условно 15 октября, когда подают тепло. Такого нет. У нас давно действует правило проведения отопительного сезона, принятое маслихатом, согласно которому решение о начале отопительного сезона принимает акимат. Решение принимается в том случае, если в городе на протяжении пяти дней устанавливается среднесуточная температура +10 градусов и ниже. В этом случае акимат принимает решение о начале отопительного сезона. Пока данные параметры у нас ещё не выдержаны", — сказал Максат Есмагулов на брифинге в Службе коммуникаций города Астаны.

Он добавил, что социальные объекты города — школы, детские сады и больницы могут подключиться к теплу заранее, не дожидаясь решения акимата. Для этого есть стандартная процедура — они подают заявку в АО "Теплотранзит".

По прогнозам РГП "Казгидромет", 8-9 сентября на северо-западе, 9 сентября на севере страны ожидаются сильные дожди, а в горных районах юго-востока Казахстана ночью прогнозируют выпадение мокрого снега.

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