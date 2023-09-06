В каких регионах похолодает в Казахстане

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baigenews.kz/Бауыржан Жуасбаев Сегодня, 20:31
Сегодня, 20:31
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Фото: baigenews.kz/Бауыржан Жуасбаев

Синоптики "Казгидромета" сообщили о том, какой будет погода в ближайшие трое суток в Казахстане, передаёт BaigeNews.kz.

"На большей части республики сохраняется дождливая погода с грозами и порывистым ветром. 8-9 сентября на северо-западе, 9 сентября на севере страны ожидаются сильные дожди, в горных районах юго-востока Казахстана в ночные часы прогнозируются осадки в виде дождя и мокрого снега", - сказано в релизе.

На севере, востоке, в центре республики ожидается постепенное повышение температуры воздуха днем до 18-25 градусов, а на западе, северо-западе Казахстана понижение - до 13-23 градусов. На юге, юго-востоке страны основной фон температуры - 22-30 градусов.

 

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