Когда в Астане начнут работать фонтаны

Фото: пресс-служба акимата Астаны

В акимате столицы сообщили, когда в городе включат фонтаны, передаёт BaigeNews.kz.

"В День единства народа Казахстана, 1 мая, в Астане запустят все фонтаны. Районные акиматы приводят их в порядок. Коммунальные службы ведут активную работу по расконсервации, ремонту и восстановлению фонтанных комплексов", - сообщили в администрации.

На балансе аппарата акима района Байқоңыр находятся фонтаны у дворца "Жастар" и ТД "Есиль". В этом году акимат района не планирует проводить их реконструкцию.

В Сарыаркинском районе расположены 10 фонтанов: "Древо жизни", "Сиреневый", фонтан Абая/Желтоксан, "Акжайык", "Атырау", "Театр Жастар", фонтан в сквере по улице Московской, "Вращающийся шар" и "памятник Алии Молдагуловой".

В районе Алматы также готовятся к запуску фонтанов, проводя реконсервацию. На балансе акимата 10 фонтанов и фонтанных комплексов:

• Президентский парк;

• Площадь "Қазақ Елі";

• Мечеть "Хазрет Султан";

• Дворец Независимости;

• Дворец мира и согласия;

• Парк имени Б.Момышулы;

• Дворец школьников имени Аль-Фараби;

• Площадь Защитников отечества;

• Парк "Студенческий";

• Бульвар по проспекту Абылай хана.

Абсолютным рекордсменом по количеству фонтанов являются районы Есиль и Нура - их здесь 48 штук.