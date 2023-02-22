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  • Когда в Алматы проведут общегородские сейсмотренировки, рассказали в ДЧС города
wikimedia.org Сегодня, 18:20
140
Сегодня, 18:20
140
Фото: wikimedia.org

Когда в Алматы проведут общегородские сейсмотренировки, рассказали в ДЧС города

В 2023 году общегородские сейсмотренировки в Алматы спасатели проведут в апреле и сентябре, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу сената парламента. Об этом сообщил исполняющий обязанности начальника ДЧС города Алматы Ерлан Алибеков во время встречи с депутатами Комитета Сената по международным отношениям, обороне и безопасности, когда они знакомились с проектом генерального плана города Алматы.

Главным новшеством подхода к разработке генплана стало использование передовых цифровых технологий и мирового опыта проектирования. Сенаторам сообщили о проведении паспортизации объектов недвижимости для предварительного обследования и оценки общего состояния строительных конструкций.

"Парламентарии заслушали доклад исполняющего обязанности начальника ДЧС города Алматы Ерлана Алибекова. Он сообщил, что подготовка населения к действиям при землетрясении проводится на системной основе. Плановая общегородская сейсмотренировка проведена 2 декабря прошлого года на 600 объектах мегаполиса и в которой приняли участие свыше 760 тысяч жителей Алматы. В текущем году общегородские сейсмотренировки запланированы на апрель и сентябрь месяцы", — говорится в сообщении.

В свою очередь, сенаторы отметили, что необходимо проводить информационно-разъяснительную работу с населением чаще, в том числе по деятельности ДЧС по пунктам приёма пострадавших. А также предложили актуализировать интернет-приложение "Дармен", чтобы все жители и гости города Алматы, скачав его, могли владеть необходимой информацией.

Также сенаторам показали работу Кризисного центра, систему автоматизированного мониторинга селевой опасности систему оповещения "Арал".

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#учения #МЧС РК #землетрясение #Алматы
BaigeNews.kz
Сегодня, 18:20
140
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