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  • Когда стартует приём заявлений для участия в январском ЕНТ, сообщили в МНВО
kapital.kz 19 Декабря, 16:42
295
19 Декабря, 16:42
295
Фото: kapital.kz

Когда стартует приём заявлений для участия в январском ЕНТ, сообщили в МНВО

20 декабря стартует прием заявлений для участия в январском ЕНТ, которое продлится до 6 января, передает BaigeNews.kz. В Министерстве науки и высшего образования сообщили, что зарегистрироваться можно будет на сайте НЦТ. Само тестирование пройдет с 10 января по 10 февраля.

"При регистрации тестируемые сами выбирают место, дату и время проведения экзамена. В ЕНТ-2023 формат тестирования остался без изменений. Однако внесены изменения в количество тестовых заданий по предметам "История Казахстана" (20 вопросов) и "Грамотность чтения" (15 вопросов). Начиная с январского ЕНТ, желающие поступить на группы образовательных программ "Подготовка учителей информатики", "Информационные технологии", "Информационная безопасность" сдают  ЕНТ по комбинации "Математика-Информатика", - сообщил директор Национального центра тестирования МНВО РК Руслан Емелбаев.

По его словам, для лучшей подготовки к тестированию в начале учебного года опубликовали список терминов по информатике, которые будут встречаться на ЕНТ. 

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#ЕНТ #МНВО
BaigeNews.kz
19 Декабря, 16:42
295
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