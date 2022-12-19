Когда стартует приём заявлений для участия в январском ЕНТ, сообщили в МНВО

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20 декабря стартует прием заявлений для участия в январском ЕНТ, которое продлится до 6 января, передает BaigeNews.kz. В Министерстве науки и высшего образования сообщили, что зарегистрироваться можно будет на сайте НЦТ. Само тестирование пройдет с 10 января по 10 февраля.

"При регистрации тестируемые сами выбирают место, дату и время проведения экзамена. В ЕНТ-2023 формат тестирования остался без изменений. Однако внесены изменения в количество тестовых заданий по предметам "История Казахстана" (20 вопросов) и "Грамотность чтения" (15 вопросов). Начиная с январского ЕНТ, желающие поступить на группы образовательных программ "Подготовка учителей информатики", "Информационные технологии", "Информационная безопасность" сдают ЕНТ по комбинации "Математика-Информатика", - сообщил директор Национального центра тестирования МНВО РК Руслан Емелбаев.

По его словам, для лучшей подготовки к тестированию в начале учебного года опубликовали список терминов по информатике, которые будут встречаться на ЕНТ.