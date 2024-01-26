Когда Казахстан включат в систему разрешений на трудоустройство в Южной Корее

В настоящее время Минтруда ведёт переговоры о включении Казахстана в систему разрешений на трудоустройство с Министерством труда Республики Корея. Об этом сообщил председатель Комитета по миграции Министерства труда и социальной защиты населения РК Аскарбек Ертаев, передаёт BaigeNews.kz.

Как отметил Аскарбек Ертаев, создание Центра тестирования EPS планируется в Алматы на базе центра тестирования КазНУ им.аль-Фараби. Обучение казахстанцев планируется проводить уже на базе многопрофильного колледжа в г.Конаев, где помимо обучения также предусмотрена возможность проживания обучающихся.

Также одним из требований является прохождение медосмотра, который будет проводиться в городской больнице г.Конаев.

"Мы направили свои предложения в Республику Корея. На следующей неделе с ними будут проведены технические переговоры. По алгоритму наши предложения будут рассматриваться всеми заинтересованными органами Правительства Южной Кореи. После этого по их процедуре это выносится на общее рассмотрение. И Казахстан должен включиться в перечень стран, которые будут экспортировать трудящихся в Республику Корея. Всего к этой системе присоединились 16 стран. Мы заявились и заявляются другие страны наравне с нами. Мы предполагаем, что в течение года этот вопрос должен быть решен", - уточнил спикер.

Ранее сообщалось, Казахстан включат в южнокорейскую систему "Employment Permit System", и наши соотечественники смогут легально трудоустроиться в этой стране.