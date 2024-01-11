Казахстанцы получат возможность легального трудоустройства в Южной Корее

Казахстан включат в южнокорейскую систему "Employment Permit System", и наши соотечественники смогут легально трудоустроиться в этой стране, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Министерство труда и социальной защиты населения Республики Казахстан.

Представители Министерства труда и социальной защиты населения РК провели онлайн переговоры с заместителем директора Управления по иностранному рабочему труду Министерства труда и занятости Республики Корея Мюнг Сунг Хоном. Стороны обсудили вопрос включения Казахстана в южнокорейскую систему "Employment Permit System". Это позволит казахстанцам легально трудоустроится в Южной Корее, а также обеспечит им равные условия труда и защиту прав.

Председатель Комитета по миграции МТСЗН Аскарбек Ертаев проинформировал участников встречи о проводимой работе по открытию корейского центра подготовки в рамках системы EPS.

Обсудив возможность открытия центра EPS в Казахстане, стороны выразили готовность к плодотворному и конструктивному взаимодействию, а также к расширению двустороннего сотрудничества в рамках трудовой миграции.