Когда Казахстан накроет осенняя погода, рассказали синоптики

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Синоптики подготовили прогноз погоды в Казахстане на сентябрь, передает BaigeNews.kz.

Так, по данным РГП "Казгидромет", начнётся первый месяц осени по-летнему с жаркой и сухой погоды на большей территории Казахстана, лишь на крайнем северо-западе страны пройдут кратковременные дожди с грозами, в отдельных районах с порывистым ветром. В южной половине республики в дневные часы столбики термометров будут достигать отметки +35+40°С, в северной половине - +28+35°С.

Но уже в середине первой декады прогнозируется неустойчивый характер погоды сначала в западных регионах, затем на северо-западе, севере, в центре республики, а к концу декады на востоке и юге страны: пройдут дожди с грозами, градом, шквалистым ветром с порывами до 15-28 м/с.

Температура воздуха во второй половине первой декады месяца опустится на западе, севере, северо-западе, в центре и на востоке ночью до +3+12°С, днём до +10+20°С. В северных регионах в ночные часы на поверхности почвы не исключены заморозки до 2°С.

На юге, юго-востоке спад жары ожидается в конце первой и в начале второй декады сентября. Ночью температура воздуха снизится до +10+17°С, днём до +23+28°С.

Во второй и третьей декадах месяца основной фон температуры воздуха в северной половине Казахстана будет колебаться ночью от +5+13°С до +1+6°С, днём от +20+28°С до +10+15°С, в отдельные дни в ночные и утренние часы ожидаются заморозки до 2°С. В южных регионах понижение температурного фона ожидается во второй половине месяца ночью от +15+23°С до +3+10°С, в горных районах до заморозков 1°С, днём от +28+33°С до +18+23°С.

С понижением температурного фона прогнозируется неустойчивый характер погоды, что будет обусловлено обострением фронтальных разделов и резкой сменой погодных условий.