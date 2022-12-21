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Книгу о девушке-беркутчи из Монголии презентовали в Астане Вчера, 15:55
178
Вчера, 15:55
178

Книгу о девушке-беркутчи из Монголии презентовали в Астане

На Центрально-Азиатском медиафоруме состоялась презентация книги Лиз Уэлш "Охотница с орлом" (Eagle Huntress), передает BaigeNews.kz.

Главной героиней её книги стала Айшолпан Нургайып - самая юная девочка-беркутчи в мире. Уэлш рассказала о том, как произошла её первая встреча с девушкой. 

"Много людей меня спрашивали, как мы с ней встретились, и почему я решила рассказать её историю. Сначала я увидела фото израильского фотографа, который снял беркутов, и то, как их тренируют в Монголии. Он решил узнать, нет ли случайно беркутчи среди девушек. Так они вышли на Айшолпан. В её семье быть беркутчи было настоящей семейной традицией через семь поколений. Это фото Айшолпан с беркутом поменяло её жизнь. О ней узнал режиссер-документолог. Вышел фильм "Охотница с орлом", они с папой даже поехали на кинофестиваль Sundance в США. К тому времени я уже написала 5 книг, включая одну про Малалу Юсуфзай. Я видела невероятную силу молодых девушек и решила рассказать и об Айшолпан. Добиралась до Монголии долго, через Южную Корею", - вспоминает автор. 

Айшолпан поблагодарила главу МИОР Дархана Кыдырали за приглашение на форум и грант на обучение в школе "Спектр".

"Сейчас я учусь на третьем курсе по специальности "Педагог". С детства я была беркутчи. Про меня сняли фильм и написали книгу, приглашали в 30 странах, где проходила премьера фильма обо мне. Я рада, что имею возможность рассказать о наших традициях по всему миру и вносить вклад в укрепление международных отношений", - рассказала она. 

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#беркутчи #Центрально-Азиатский медиафорум #Айшолпан Нургайып
Артём Волков Журналист
Вчера, 15:55
178
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