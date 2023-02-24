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  • КНБ задержало шесть граждан Таджикистана с поддельными документами
emigrantrus.ru Сегодня, 10:11
192
Сегодня, 10:11
192
Фото: emigrantrus.ru

КНБ задержало шесть граждан Таджикистана с поддельными документами

Пограничная служба КНБ РК продолжает фиксировать факты использования иностранными гражданами поддельных документов, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу ведомства.

"22 февраля 2023 года в международном аэропорту города Алматы и пункте пропуска "Шарбакты" Павлодарской области задержаны шестеро граждан Республики Таджикистан. В ходе осуществления паспортного контроля у указанных граждан выявлены поддельные справки о разрешении временного пребывания на территории РК и паспорта с поддельными оттисками штампов Пограничной службы о пересечении границы", — говорится в сообщении.

В ведомстве уточнили, что в отношении данных граждан проводится разбирательство.

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#иностранец #нарушение закона #паспорт #КНБ
BaigeNews.kz
Сегодня, 10:11
192
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