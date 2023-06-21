КНБ выявил 233 человека с двойным гражданством

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С начала 2023 года сотрудники Комитета национальной безопасности выявили 233 лица, имеющих двойное гражданство, передаёт BaigeNews.kz.

Кроме того, выявлено 150 фактов использования поддельных и чужих документов иностранцами (гражданами Индии, Нигерии, Таджикистана, Узбекистана и России) и гражданами Республики Казахстан.

"Предотвращено более 300 случаев незаконного перемещения валюты на общую сумму свыше 2,5 миллиардов тенге. Также пресечено 153 попыток провоза оружия и боеприпасов. Подозреваемые в данных правонарушениях лица преданы в территориальные подразделения МВД и КГД для дальнейшего разбирательства", - сообщили в пресс-службе КНБ.

В ведомстве отметили, что за нарушение миграционного законодательства РК привлечено к административной ответственности более 8 тысяч человек.