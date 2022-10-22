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  • КНБ раскрыло схемы продажи казахстанских паспортов иностранцам за 1500 долларов
пресс-службы ПС КНБ РК Сегодня, 10:54
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Фото: пресс-службы ПС КНБ РК

КНБ раскрыло схемы продажи казахстанских паспортов иностранцам за 1500 долларов

Сотрдуники пограничной службы совместно с прокуратурой Алматы преселки канал незаконной миграции граждан Афганистана через территорию Казахстана, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на сайт ПС КНБ РК.

По данным ПС КНБ РК, 13 октября в ходе оперативно-розыскных мероприятий с применением сил спецподразделения "Боран" при получении денежных средств в сумме 1500 долларв США за предоставление поддельного паспорта одной из стран Центральной Азии задержан иностранный гражданин.

Фото: ПС КНБ РК

"В результате проведённого обыска изъяты печати нескольких казахстанских организаций, 20 афганских паспортов, свидетельства о рождении и другие документы, являющиеся основанием для получения гражданства РК, вида на жительство, регистрации и продления сроков пребывания в стране", - говорится в сообщении.

Фото: ПС КНБ РК

Данный факт зарегистрирован в ЕРДР по признакам преступления, предусмотренного статьёй 394 части 1 УК РК - "Организация незаконной миграции". Задержанный водворён в ИВС департамента полиции Алматы.

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#мошенничество #гражданство #паспорт #Афганистан
BaigeNews.kz
Сегодня, 10:54
211
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