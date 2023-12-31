Ключи от новых карет скорой помощи получил главврачи в Жетысу

Парк скорой помощи области Жетысу пополнили на днях 29 новых автомашин, предназначенных для обслуживания вызовов 4 категории срочности, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Минздрава РК.

Санитарный автотранспорт передан 13 центральным районным и областной больницам, а также кардиологическому центру, многопрофильной детской больнице, центру психического здоровья. Новые скорые оснащены кислородными баллонами, регуляторами давления кислорода, леер-поручнями с кронштейнами для инфузионной системы, диспенсерами для дезинфицирования рук, тележками-каталками и всем необходимым.

Аким области Бейбит Исабаев, вручая ключи от автомобилей руководителям учреждений здравоохранения, отметил, что укрепление здоровья населения, повышение качества медицинских услуг – одна из главных задач, поставленных Главой государства.

"В этом году за счет средств местного бюджета было выделено 3,6 млрд. тенге на приобретение медицинского оборудования, показатель оснащенности в регионе достиг 93%, когда как в прошлом году составлял 87%. Также для решения проблемы дефицита медицинских кадров со следующего года прибывающим в регион специалистам будет оказываться единовременная материальная помощь в размере от 5 до 10 млн тенге", — сообщил Бейбит Исабаев.

Стоит отметить, что для оказания скорой и неотложной медицинской помощи и дальнейшего повышения качества медицинских услуг в области Жетысу сформировано 67 бригад скорой помощи. В отдаленных районах региона для своевременного доезда бригад "103" созданы дополнительные 12 дислокаций. Организована "Единая диспетчерская служба "103", которая принимает звонки со всей области, в течение суток поступает до 2000 обращений. Также имеется круглосуточный call-центр на базе единой дежурной диспетчерской службы "103", где населению высококвалифицированные медработники предоставляют консультации.

Напомним, в этом году в рамках социально-благотворительного проекта "Скорая помощь" на безвозмездной основе, при поддержке корпоративного фонда Samruk-Kazyna Trust 5 районным больницам региона были предоставлены автомобили скорой помощи марки JAC Sunray 6C.