Ключи от квартир, клуб и меморандум. Какие важные события произошли в Абайской области

Фото: t.me/abai_oblysynyn_akimdigi

Нынешняя субота богата на события в области Абай: нуждающимся семьям в Аягозе вручили ключи от новых домов, в селе Шариптогай открыли клуб, а в Жыланды для детей распахнула двери новая школа. Кроме того, стало известно, что в Семее благодаря социального проекта бизнеса и акимата собираются построить ещё одну школу на 1200 мест, передаёт BaigeNews.kz.

В микрорайоне "Куаныш" города Аягоз состоялась церемония вручения ключей от 29 домов. По информации пресс-службы акима области, новоселье отметили нуждающиеся семьи.

Фото: t.me/abai_oblysynyn_akimdigi

Долгожданные квадратные метры получили жители с инвалидностью первой и второй группы, семьи, где есть дети с ограниченными возможностями, неполные семьи, а также те, чьё жильё признано аварийным.

В церемонии вручения ключей приняли участие заместитель акима области Абай Димитрий Гариков, аким района и аксакалы, которые поздравили хозяев с новосельем.

Фото: t.me/abai_oblysynyn_akimdigi

Между тем, в селе Шариптогай Кокпектинского района открыли клуб. Культурный объект на 100 мест построен на месте заброшенного здания.

Аким Кокпектинского района Дильдабек Оразбаев поздравил жителей села и поблагодарил всех, кто оказал поддержку в строительстве сельского клуба. Клуб будет оснащен музыкальной аппаратурой и мебелью, которую подарили местные предприниматели.

Также стало известно, что Семее построят школу на 1200 мест. Аким области Абай Нурлан Уранхаев и председатель правления ТОО "KAZ Minerals Management" Эльдар Мамедов подписали меморандум о взаимодействии по вопросам реализации социального проекта.

Фото: t.me/abai_oblysynyn_akimdigi

Согласно документу, акимат области Абай предоставит земельный участок для строительства школы. После завершения строительства группа KAZ Minerals передаст объект образования в коммунальную собственность акимата. Стоимость строительства будет определена после подготовки проектно-сметной документации.

"Вопрос строительства школ в нашей области очень актуальный. Глава государства Касым-Жомарт Токаев во время своего визита в Семей поручил решить проблему нехватки мест в школах региона. На сегодня дефицит по области Абай составляет примерно 9 тысяч ученических мест. В рамках национального проекта "Комфортная школа" планируется построить 11 школ до 2025 года. Важно, что у нас есть такие социально ориентированные компании, которые готовы поддержать столь значимые для нашей новой области проекты", — отметил аким области Абай Нурлан Уранхаев.

Ранее сообщалось о другой школе, которая порадовала сегодня сельских ребятишек из Жыланды. Новое учреждение образования рассчитано на 100 детей. По словам старожилов, открытия новой школы сельчане ждали больше 40 лет. Теперь у маленьких жителей села появилась возможность заниматься робототехникой.

