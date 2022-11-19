Дети из села Жыланды смогут заниматься робототехникой благодаря новой школе в Абайской области

Фото: пресс-служба акима Абайской области

В селе Жыланды Бескарагайского района области Абай открылась новая школа, рассчитанная на 100 детей, передаёт BaigeNews.kz.

В церемонии открытия приняли участие заместитель акима области Абай Шалкар Байбеков, аким Бескарагайского района Талгат Муратов, а также коллектив школы и жители села. Строительство школы началось в марте и было завершено в ноябре.

Школа оснащена современным оборудованием. У детей теперь есть возможность и заниматься робототехникой.

Как рассказал старейшина села Жыланды Газиз Тулекенов, открытия новой школы сельчане ждали больше 40 лет.