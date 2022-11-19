open menu
  • font size Размер текста

Лента новостей

  • Главная
  • Новости
  • Дети из села Жыланды смогут заниматься робототехникой благодаря новой школе в Абайской области
пресс-служба акима Абайской области Сегодня, 16:46
142
Сегодня, 16:46
142
Фото: пресс-служба акима Абайской области

Дети из села Жыланды смогут заниматься робототехникой благодаря новой школе в Абайской области

В селе Жыланды Бескарагайского района области Абай открылась новая школа, рассчитанная на 100 детей, передаёт BaigeNews.kz.

В церемонии открытия приняли участие заместитель акима области Абай Шалкар Байбеков, аким Бескарагайского района Талгат Муратов,  а также коллектив школы и жители села. Строительство школы началось в марте и было завершено в ноябре.

Школа оснащена современным оборудованием. У детей теперь есть возможность и заниматься робототехникой.

Как рассказал старейшина села Жыланды Газиз Тулекенов, открытия новой школы сельчане ждали больше 40 лет.

"Школа — это не просто здание, это — мир, в котором живут дети, а новая школа — это новый, особый мир ожидания и надежд. В нашей старой школе не было условии и удобства для обучения детей. Младшие классы учились отдельно старших в другом зданий. И как старшим, так и младшим классам приходилось зимой одеваться, идти в другое здания, что бы посетить столовую, так как столовая у нас было в отдельном здании, классы были маленькими. Вместо актового зала и спорт зала у нас был один кабинет, сравнительно чуть больше остальных, и там дети занимались, и проводили концерты. В новой же школе просторно, все удобства сделаны для обучения детей, и такой большой спортзал. И детям не надо будет выходить без конца на улицу, особенно зимой", — отметил Газиз Тулекенов.

 

Подпишитесь на наш Telegram-канал и узнавайте новости первыми!
BaigeNews.kz
Сегодня, 16:46
142
Поделитесь:
Новости партнёров:
Наверх