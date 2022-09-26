Клубы черного дыма напугали жителей Актау

Фото: скриншот из видео

Обильные клубы черного дыма, исходящие из трубы на ТОО "МАЭК-Казатомпром", обеспокоили жителей Актау, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на lada.kz.

Как заверяют местные, на предприятии уже была подобная ситуация.

На предприятии прокомментировали ситуацию.

Там заверили, что это технологический кратковременный процесс - переход с одного вида топлива на другой. В данном случае с газа на мазут в связи с ремонтными работами на газопроводе.