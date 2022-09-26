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скриншот из видео Сегодня, 01:07
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Фото: скриншот из видео

Клубы черного дыма напугали жителей Актау

Обильные клубы черного дыма, исходящие из трубы на ТОО "МАЭК-Казатомпром", обеспокоили жителей Актау, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на lada.kz.

Как заверяют местные, на предприятии уже была подобная ситуация.

На предприятии прокомментировали ситуацию.

Там заверили, что это технологический кратковременный процесс - переход с одного вида топлива на другой. В данном случае с газа на мазут в связи с ремонтными работами на газопроводе.

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#Актау #жалобы
Журналист
Сегодня, 01:07
355
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