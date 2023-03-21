Китайские студенты сразились в знании казахского языка

Фото: МИД РК

Посольством Казахстана в Китае совместно с Пекинским университетом иностранных языков организован первый конкурс на знание казахского языка среди китайских студентов, обучающихся в Пекинском, Шанхайском и Сианьском университетах иностранных языков. В мероприятии также приняли участие студенты Центрального университета национальностей КНР, передаёт BaigeNews.kz.

Как отметили в МИД РК, посол Казахстана в Китае Шахрат Нурышев сообщил о нацеленности Казахстана и Китая углублять культурно-гуманитарные связи и обмены между студентами. Он подчеркнул, что изучение казахского языка китайскими студентами придаст новый дополнительный импульс развитию двусторонних отношений между нашими странами.

В рамках конкурса казахстанский дипломат также провёл встречу с Секретарем партийного комитета Пекинского университета иностранных языков Ван Динхуа, в ходе которой были обсуждены перспективы сотрудничества в области образования, вопросы установления партнёрских отношений с казахстанскими вузами, а также возможность обучения и стажировок казахстанских студентов и преподавателей в данном университете.

По итогам мероприятия ряд университетов Китая проявили заинтересованность в ежегодном проведении конкурса казахского языка. Кроме того, участники отметили практическую пользу такого рода мероприятий. Обладателям призовых мест были вручены грамоты от имени казахстанского Посольства, а также памятные подарки и сувениры.

С 2015 года в ряде высших учебных заведений Китая (гг. Пекин, Шанхай, Далянь и Сиань) функционируют "Центры Казахстана", открытые при содействии Посольства РК в КНР.

С 2016 года ежегодно осуществляется набор китайских студентов по специальности "казахский язык и литература" в Пекинском, Шанхайском и Сианьском университетах иностранных языков.