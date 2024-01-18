Китайские агродроны планируют производить в Казахстане
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Казахстан и Китай обсуждают вопрос локализации производства агродронов на территории нашей страны, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Министерство сельского хозяйства Республики Казахстан.
Казахстанская делегация во главе с вице-министром сельского хозяйства Абулхаиром Тамабеком 17 января посетила с рабочим визитом Сучжоу провинции Цзянсу (КНР) и провела переговоры с заместителем мэра Тан Сяодун. Стороны договорились о взаимном сотрудничестве по вопросам использования инновационных технологий и реализации инвестиционных проектов в сфере сельского хозяйства Казахстана.
Также в рамках визита казахстанцы побывали в Сучжоуском индустриальном парке и посетили сборочную площадку компании "Eavision Robotic Technologies".
Отмечается, что компания специализируется на производстве беспилотных летательных аппаратов, предназначенных для проведения мониторинга, защитных мероприятий против вредителей, болезней растений и сорняков, с использованием технологии применения искусственного интеллекта.
Участники встречи обсудили перспективы локализации производства беспилотных летательных аппаратов (агродронов) на территории Казахстана.
"Казахстанская делегация договорилась с китайскими коллегами о разработке Дорожной карты по реализации указанной инициативы, необходимости регистрации в Казахстане представительства компании инвестора, определения места локализации производства и потенциальных рынков сбыта, в том числе в странах ближнего зарубежья. По итогам переговоров подписан Меморандум о техническом сотрудничестве в области внедрения интеллектуальных дронов для защиты растений в сельском хозяйстве", - рассказали в Минсельхозе.
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