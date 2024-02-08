Китай впервые за 19 лет снял ограничения на ввоз птицы из Казахстана
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Китайская Народная Республика сняла ограничения на ввоз птицеводческой продукции из Казахстана и действовавшие ранее ограничения по ящуру, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Минсельхоз.
Запрет на ввоз продукции птицеводства длился с 2005 года, а ограничения по ящуру были введены в 2022 году.
"Снятие ограничений позволяет возобновить экспорт в Китай замороженной говядины и свинины из юго-восточных регионов РК, а также широкий круг продукции птицеводства", - уточнили в ведомстве.
Теперь Казахстан сможет начать процедуру согласование ветеринарных требований по расширению линейки экспортных товаров, а также работу по допуску к экспорту предприятий со всей территории Казахстана.
Решение об отмене запретов приняты после официального визита Касым-Жомарта Токаева в КНР в 2023 году, в ходе которого глава государства отметил готовность Казахстана поставлять в Китай продукцию животноводства.
Ряд переговоров проведён заместителем премьер-министра РК Сериком Жумангариным. В ноябре 2023 года состоялась официальная встреча министра сельского хозяйства Айдарбека Сапарова с председателем главного таможенного управления КНР Юй Цзяньхуа.
"В течение 2023 года китайская сторона проводила оценку рисков по гриппу птиц и ящуру. В декабре в рамках визита в Казахстан группы экспертов ГТУ КНР и Министерства сельского хозяйства и сельских дел КНР проведен аудит деятельности ветеринарной службы на предмет обеспечения достаточного контроля за вышеупомянутыми заболеваниям. Министерство сельского хозяйства РК продолжит работу по расширению Реестра предприятий, ориентированных на экспорт в Китай. Это событие откроет казахстанскому агробизнесу новые возможности для экспорта своей продукции на китайский рынок", - заключили в ведомстве.
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