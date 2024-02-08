Китай впервые за 19 лет снял ограничения на ввоз птицы из Казахстана

Китайская Народная Республика сняла ограничения на ввоз птицеводческой продукции из Казахстана и действовавшие ранее ограничения по ящуру, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Минсельхоз.

Запрет на ввоз продукции птицеводства длился с 2005 года, а ограничения по ящуру были введены в 2022 году.

"Снятие ограничений позволяет возобновить экспорт в Китай замороженной говядины и свинины из юго-восточных регионов РК, а также широкий круг продукции птицеводства", - уточнили в ведомстве.

Теперь Казахстан сможет начать процедуру согласование ветеринарных требований по расширению линейки экспортных товаров, а также работу по допуску к экспорту предприятий со всей территории Казахстана.

Решение об отмене запретов приняты после официального визита Касым-Жомарта Токаева в КНР в 2023 году, в ходе которого глава государства отметил готовность Казахстана поставлять в Китай продукцию животноводства.

Ряд переговоров проведён заместителем премьер-министра РК Сериком Жумангариным. В ноябре 2023 года состоялась официальная встреча министра сельского хозяйства Айдарбека Сапарова с председателем главного таможенного управления КНР Юй Цзяньхуа.