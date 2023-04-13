Китай готов построить логистический парк и сухопутный порт в Алматинской области

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Логистический парк с зарубежными складами и сухопутный порт может в будущем заработать в Алматинской области, передаёт BaigeNews.kz.

Реализация данного проекта предложена Шаньдунской портовой корпорацией (SPG), делегация которой находится в Алматы, отмечается в сообщении Казахстанского агентства инвестиционного сотрудничества (КАИС).

"Мы хотим создать более удобный логистический коридор между нашими странами. Наша группа прилагает все усилия для углубления сотрудничества с местными казахстанскими предприятиями в сфере логистики, трейдинга. Мы уверены, если у нас будут общие цели, мы обязательно сможем продвинуть наше тесное взаимодействие и внести вклад в отношения между Казахстаном и Китаем", - сказал генеральный директор SPG Ли Фэнли.

Глава КАИС Айдын Байедилов отметил, что они организовали и провели для руководства SPG продуктивные переговоры с представителями госорганов и национальных перевозчиков Казахстана.

"Мы ожидаем от портовой группы №1 в мире так называемых умных smart-инвестиций. Стоить отметить важность использования действующей инфраструктуры и возможностей китайской и казахстанской сторон для повышения эффективности логистических поставок. Грузы не должны стоять по три месяца без движения и вагоны не должны идти полупустыми. Этот вопрос очень важен для казахстанских предпринимателей, в частности, для представителей бизнеса из Алматинского региона. Для местного бизнеса — это возможность экспорта на глобальный рынок, в первую очередь, на рынок Китая, Японии и Южной Кореи", - сказал Байедилов.

Делегация также планирует посетить Мангистаускую область, чтобы познакомиться с портовой инфраструктурой.