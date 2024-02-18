Киселёв направил запрос на интервью с Байденом

Генеральный директор медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселёв сообщил в программе "Вести недели" на телеканале "Россия 1", что направил запрос на интервью с президентом США Джо Байденом, чтобы продолжить диалог между странами после исторического интервью российского лидера Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на РИА Новости.

Запрос направлен в Белый дом в Вашингтон, добавил Киселев.

"Мы полагаем, что нашим странам не хватает возможности слушать и слышать друг друга, и считаем, что президент Российской Федерации Владимир Путин подал достойный пример, согласившись на интервью, ориентированное на американского зрителя… Интервью планирую проводить я, Дмитрий Киселёв, генеральный директор медиагруппы "Россия Сегодня" и ведущий самой рейтинговой информационно-аналитической воскресной программы "Вести недели" на самом популярном телеканале страны "Россия 1", — говорится в письме.

Интервью планируется перевести на иностранные языки и распространить в Telegram-канале РИА Новости, на сайте ria.ru и многочисленных медиа-платформах и в соцсетях медиагруппы как в России, так и по всему миру.

Карлсон приезжал в Москву в феврале, чтобы взять интервью у российского лидера. Оно было опубликовано в ночь на 9 февраля. Оно набрало более 200 миллионов просмотров в социальной сети X.