Кирилл Герасименко дошёл до 1/8 финала по настольному теннису в Хорватии
Сегодня, 09:34
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Сегодня, 09:34Сегодня, 09:34
116Фото: olympic.kz
В хорватской Вараждине проходит международный турнир по настольному теннису WTT Feeder, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу НОК РК.
Ниже представлены результаты казахстанцев.
Кирилл Герасименко дошел до 1/8 финала, Сарвиноз Миркадирова до 1/16, Санжар Жубанов до 1/32, Айдос, Дастан Кенжигуловы, Анастасия Лаврова, а также мужская пара Дастан Кенжигулов/Санжар Жубанов, микст Айдос Кенжигулов/Сарвиноз Миркадирова не преодолели квалификацию и не вышли в основную сетку соревнования.
Стоит отметить победу в 1/32 финала Сарвиноз Миркадировой над 30-й ракеткой мира, серебряным призёром Кубка мира среди смешанных команд Ким На Ён (Корея) 3:1.