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Кирилл Герасименко дошёл до 1/8 финала по настольному теннису в Хорватии

Сегодня, 09:34
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olympic.kz Сегодня, 09:34
Сегодня, 09:34
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Фото: olympic.kz

В хорватской Вараждине проходит международный турнир по настольному теннису WTT Feeder, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу НОК РК.

Ниже представлены результаты казахстанцев.

Кирилл Герасименко дошел до 1/8 финала, Сарвиноз Миркадирова до 1/16, Санжар Жубанов до 1/32, Айдос, Дастан Кенжигуловы, Анастасия Лаврова, а также мужская пара Дастан Кенжигулов/Санжар Жубанов, микст Айдос Кенжигулов/Сарвиноз Миркадирова не преодолели квалификацию и не вышли в основную сетку соревнования.

Стоит отметить победу в 1/32 финала Сарвиноз Миркадировой над 30-й ракеткой мира, серебряным призёром Кубка мира среди смешанных команд Ким На Ён (Корея) 3:1.

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