  • 16 Марта, 11:57
  • BAIGENEWS

Киоск быстрого питания загорелся в Астане

Сегодня, 10:47
АВТОР
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МЧС РК Сегодня, 10:47
Сегодня, 10:47
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Фото: МЧС РК

В столичном районе Сарыарка потушили пожар в отдельно стоящем киоске быстрого питания, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на МЧС РК.

Сообщение о пожаре поступило в 10:11, в 10-26 пожар ликвидирован. 

"Пострадавших нет, причина пожара устанавливается. При тушении были задействованы порядка 10 человека личного состава и 2 единицы техники ДЧС", — отмечается в сообщении.

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