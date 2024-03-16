Киоск быстрого питания загорелся в Астане
Сегодня, 10:47
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Сегодня, 10:47Сегодня, 10:47
124Фото: МЧС РК
В столичном районе Сарыарка потушили пожар в отдельно стоящем киоске быстрого питания, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на МЧС РК.
Сообщение о пожаре поступило в 10:11, в 10-26 пожар ликвидирован.
"Пострадавших нет, причина пожара устанавливается. При тушении были задействованы порядка 10 человека личного состава и 2 единицы техники ДЧС", — отмечается в сообщении.
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