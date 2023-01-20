Киностудия "Казахфильм" будет модернизирована - Минкульт

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Киностудия "Казахфильм" имени Шакена Айманова будет модернизирована, передает BaigeNews.kz. Об этом на коллегии министерства культуры и спорта сообщил глава ведомства Асхат Оралов. Он отметил, что такие меры позволят создать новые условия и улучшить технические возможности отечественной киностудии.

"Кроме того, будет проведена работа по строительству и реставрации зданий театров. В последние годы в стране были возведены: новое здание театра имени К.Куанышбаева, музыкально-драматический театр в духовной столице тюркского мира Туркестане, музыкально-драматический театр имени С.Муканова в Петропавловске. Этот театр был возведен в прошлом году и стал первым, построенным на территории СКО за годы Независимости", - сказал министр.

Оралов отметил, что в 2026 году Казахский национальный драматический театр будет праздновать свое 100-летие.