Лента новостей
- В ЦИК предупредили социологов и СМИ о правилах проведения опросов на выборах 14:29 25
- Водителя троллейбуса насмерть сбили в Алматы 14:15 88
- Молодые писатели и поэты получат литературную премию президента 14:04 109
- На дежурстве с тросом: более 4 тысяч машин вызволили из снежного плена с начала зимы в РК 14:03 84
- Азамат Абильдаев снова может стать депутатом мажилиса — ЦИК 13:46 228
- Киностудия "Казахфильм" будет модернизирована - Минкульт 13:45 131
- ОБСЕ пригласят наблюдать за выборами в Казахстане 13:28 247
- Чего достигли депутаты Мажилиса VII созыва 13:25 194
- Ролик с улыбающимися после тушения огня пожарными восхитил соцсети 13:11 231
- Нурсултан Назарбаев перенёс операцию на сердце 12:47 611
- Сдал коррупционера и получил 12 миллионов тенге - Антикор вознаградил жителя Атырау 12:30 538
- Выборы в мажилис и маслихаты: кто может стать кандидатом в депутаты 12:07 363
- Полицейская погоня закончилась смертью в Уральске 11:52 607
- Самому молодому казахстанскому акиму 41 год - статистика 11:44 391
- В Алматы парень убил свою девушку, а затем покончил с собой 11:23 1742
- Кайрату Кудайбергену продлили арест на два месяца 10:58 412
- Должности акима и замакима Актобе мошенники "продали" за 500 и 250 тысяч долларов 10:49 736
- Бывшему министру культуры Арыстанбеку Мухамедиулы продлили срок ареста 10:21 465
- За задержку выплаты зарплат более 900 работодателей оштрафовали в РК 10:00 402
- У мажилисмена, поддержавшего вторжение России в Украину, забрали депутатский мандат 09:35 758
- Токаев поручил найти заказчиков преступлений против журналистов 09:10 910
- Казахстанские биатлонисты остались без медалей после триумфа в спринте на Универсиаде-2023 08:59 464
- Турецкая компания планирует построить ТЭЦ в Кокшетау 08:54 427
- В Казахстане за сутки зарегистрировано 74 случая заражения коронавирусом 08:37 405
- Астана примет Чемпионат мира ФИДЕ по шахматам 2023 07:58 476
- Таразец узнал, что "умер" 19 лет назад 07:15 591
- Врач в Италии получила пожизненный срок за "лечение" рака ультразвуком 06:21 1091
- Директор школы в Костанайской области уволилась после инцидента с открытым письмом педагогов 05:33 1397
- Форт-Шевченко может потерять статус города: Проект развития сельских территорий вынесли на обсуждение 04:52 538
- Небывалые морозы погубили урожай на юге Казахстана 03:11 798
- На территории предприятия в Атырау вспыхнул огонь 02:41 513
- Казахстан сыграет с Канадой в полуфинале хоккейного турнира Универсиады-2023 01:39 657
- В Алматы рушится здание новой поликлиники за 775 миллионов тенге 00:07 2876
- Жительница Шымкента приютила десятки людей в своем доме во время морозов 19.01.2023 6164
- Трёхлетний мальчик из Павлодара покорил пользователей соцсетей 19.01.2023 905
- Казахстанки стали победительницами этапа Кубка мира по стендовой стрельбе 19.01.2023 573
- Казахстанско-китайскую границу закроют с 21 по 23 января 19.01.2023 616
- Фильм о казахстанском би-бое Killa Kolya сняли в Казахстане 19.01.2023 697
- Токаев поблагодарил депутатов мажилиса 19.01.2023 618
- Саиров, Иса и Перуашев - политолог спрогнозировал, кто сможет переизбраться в Мажилис 19.01.2023 841
- Три теракта предотвратили за год в Казахстане 19.01.2023 642
- Анна Данилина и Елена Рыбакина добились первых побед в парном разряде на Australian Open 19.01.2023 566
- Мужчина избил жену в лифте в Астане 19.01.2023 1159
- Туберкулёз выявили у директора школы в Атырау 19.01.2023 847
- Издевавшихся над детьми воспитателей уволили в Астане 19.01.2023 689
- Отличная возможность проявить себя - политолог Башимов о будущих кандидатах в Мажилис 19.01.2023 640
- Торговцев оружием, похищенным во время январских событий, задержали в Талдыкоргане 19.01.2023 581
- Как будет развиваться "Казпочта", рассказали президенту РК 19.01.2023 703
- Дополнительно триллион тенге может понадобиться для проведения выборов акимов городов и районов - Минфин 19.01.2023 567
- Новый закон о госсзакупках поможет улучшить качество приобретаемых товаров - Жамаубаев 19.01.2023 560
- Прокуратура проверит обоснованность цен на подключение к газу в Алматинской области 19.01.2023 635
- Нелегальные мигранты работали в аэропорту Шымкента 19.01.2023 595
- Иностранцы пострадали при взрыве газового баллона в Алматинской области 19.01.2023 643
- Отстрел собак ведут в Костанайской области. Активисты требуют найти виновных 19.01.2023 607
- 83 жилых дома остались без отопления в Рудном из-за порыва на теплотрассе 19.01.2023 588
- Токаев распустил Мажилис и назначил дату выборов 19.01.2023 970
- Топ-менеджера из Казахстана посадили в СИЗО в Бишкеке 19.01.2023 744
- Аферистка обманула жителей Атырау на 30 млн тенге 19.01.2023 574
- Из-за хейта в соцсетях отменили результаты конкурса на герб Улытауской области 19.01.2023 593
- Министр экологии хочет пересадить астанчан с автомобилей на автобусы 19.01.2023 880
- ЧП на ТЭЦ Экибастуза: в домах горожан похолодало 19.01.2023 677
- Дату последнего звонка в школах перенесли в Казахстане 19.01.2023 779
- В "АрселорМиттал Темиртау" сообщили о восстановлении подачи газа после ЧП 19.01.2023 506
- Количество недобросовестных застройщиков выросло в Астане 19.01.2023 6411
- Токаев провел консультации по роспуску мажилиса парламента 19.01.2023 628
- Поддержавшего Путина и вторжение России в Украину мажилисмена Азамата Абильдаева исключили из партии "Ақ жол" 19.01.2023 9092
- В Алматы разыскивают напавших на квартиру журналиста Вадима Борейко 19.01.2023 1978
- Казахстанку насмерть сбили в Италии 19.01.2023 831
- Понятную, предсказуемую и прозрачную налоговую систему хотят создать в Казахстане 19.01.2023 607
- Воспитатели издевались над особенными детьми - полиция завела уголовное дело 19.01.2023 849
- В ЕНПФ рассказали, как работает соглашение о пенсии работников в ЕАЭС 19.01.2023 564
- На проведение выборов в мажилис и маслихаты потратят 33,4 миллиарда тенге из бюджета 19.01.2023 542
- В Алматы украли 2,5 миллиарда тенге по программе ArtSport - Досаев 19.01.2023 826
- Депутаты просят выяснить доходы цифровых майнеров 19.01.2023 616
- Алихан Смаилов возглавил совет директоров АО "Самрук-Казына" 19.01.2023 826
- В Астане переименуют ряд улиц 19.01.2023 2096
- Более 8 млрд тенге потеряли в финпирамидах казахстанцы в 2022 году 19.01.2023 548
- Уголовное дело в отношении Рамиля Мухоряпова прекращено — ДП Алматы 19.01.2023 904
- Очередное ЧП на ТЭЦ Риддера: загорелся цех топливоподачи 19.01.2023 758
- Оружие и боеприпасы хранил в автомастерской житель Кентау 19.01.2023 579
Киностудия "Казахфильм" будет модернизирована - Минкульт
Киностудия "Казахфильм" имени Шакена Айманова будет модернизирована, передает BaigeNews.kz. Об этом на коллегии министерства культуры и спорта сообщил глава ведомства Асхат Оралов. Он отметил, что такие меры позволят создать новые условия и улучшить технические возможности отечественной киностудии.
"Кроме того, будет проведена работа по строительству и реставрации зданий театров. В последние годы в стране были возведены: новое здание театра имени К.Куанышбаева, музыкально-драматический театр в духовной столице тюркского мира Туркестане, музыкально-драматический театр имени С.Муканова в Петропавловске. Этот театр был возведен в прошлом году и стал первым, построенным на территории СКО за годы Независимости", - сказал министр.
Оралов отметил, что в 2026 году Казахский национальный драматический театр будет праздновать свое 100-летие.
-
Trend news
- Ролик с улыбающимися после тушения огня пожарными восхитил соцсети 13:11 228
- У мажилисмена, поддержавшего вторжение России в Украину, забрали депутатский мандат 09:35 758
- Казахстанку насмерть сбили в Италии 19.01.2023 831
- Воспитатели издевались над особенными детьми - полиция завела уголовное дело 19.01.2023 849
- Российский рэпер извинился перед жителями Казахстана 18.01.2023 7481
- Услуги образования подорожали на 15% за год в Казахстане 18.01.2023 724
- Солдат погиб при прыжке с парашютом близ Астаны 18.01.2023 1180
- Двое детей покончили жизнь самоубийством в Алматинской области 17.01.2023 4438
- Тракториста признали виновным в лесном пожаре в Костанайской области 16.01.2023 1178
- На западе Казахстана работники нефтегазовой компании вышли на забастовку 16.01.2023 1487
- Перепутали Кыргызстан и Казахстан: организаторы конкурса "Мисс Вселенная" принесли извинения 16.01.2023 1673
- Молодого мужчину изнасиловали в Алматы - полиция задержала подозреваемых 16.01.2023 8021
- Полицейские устроили массовую продажу списанного оружия и боеприпасов - КНБ РК 16.01.2023 1414
- Похищенного двухлетнего ребёнка вернули домой полицейские в Каратау 15.01.2023 14925
- Видео драки студенток в Алматы прокомментировали в полиции 15.01.2023 2286
- Задержаны подозреваемые в поджоге авто журналистки Динары Егеубаевой 15.01.2023 1682
- Казахстанка не передумала судиться с Павлом Волей 14.01.2023 126717
- Самая сексуальная боксёрша Казахстана поделилась мотивирующим видео 14.01.2023 1543
- В Минэнерго опровергли причастность своих сотрудников к инциденту с поцелуем в лифте 14.01.2023 36646
- В Актау двое мужчин похитили несовершеннолетнюю девушку, затащив в автомобиль 13.01.2023 4982
- Статус Елбасы: каких прав лишился и какие сохранил Нурсултан Назарбаев 13.01.2023 4112
- Назарбаев по-прежнему неприкосновенен — министр юстиции 13.01.2023 4766
- Тяжелоатлет Илья Ильин женился. Кто его избранница 13.01.2023 12522
- "Моё уголовное дело затрагивает интересы высокопоставленных людей" - журналист Козачков обратился к президенту РК 12.01.2023 5393
- В Туркестане двое мужчин жестоко изнасиловали девушку и снимали всё на камеру 12.01.2023 17960
- "Богатые наследники идут на разные поступки" — сенатор призвал урегулировать вопрос переименования улиц 12.01.2023 8565
- Штрафы за нарушение ПДД в 2023 году выросли 11.01.2023 1585
- Взрыв произошёл в котельной в Талдыкоргане 11.01.2023 2339
- "Польза от фастфуда незначительная" - Смаилов прокомментировал уход McDonald’s из Казахстана 11.01.2023 1806
- Захарова призвала МИД РК прокомментировать установку "юрты несокрушимости" в Буче 11.01.2023 2193
- Закон "О первом президенте РК - Елбасы" утратил силу 11.01.2023 24674
- ЧП в многоэтажке Караганды: версия о взрыве газа не подтвердилась 11.01.2023 7462
- Сотрудники КНБ задержали замглавы отдела полиции в Мангистауской области 10.01.2023 1625
- Драка сыновей олигархов в караоке: расследование начали в полиции Алматы 09.01.2023 4101
- Полицейские Казыгуртского РОП вступились за уволенного шефа 09.01.2023 1950
- Трое парней и девушка найдены мёртвыми в автомобиле в ЗКО 08.01.2023 2403
- Убитые, раненые, захват больницы: очевидец Кантара поделился воспоминаниями 08.01.2023 9193
- Лжесотрудника Антикора задержали в Алматы 08.01.2023 8799
- Жестокое убийство произошло в Шымкенте в рождественскую ночь 07.01.2023 7168
- Задержан подозреваемый по делу о нападении на экоактивиста в Рудном 07.01.2023 3897
- Совалась с балкона пятого этажа: полицейские спасли девушку в Аркалыке 07.01.2023 4071
- Прощай McDonald’s: казахстанцы с юмором отреагировали на уход фастфуд-гиганта 07.01.2023 4181
- Похоронившего McDonald’s мужчину задержали в Костанае 07.01.2023 6112
- Брата Карима Масимова судят в Павлодарской области 06.01.2023 2376
- "Не Барби, а настоящий боец". Самая сексуальная боксёрша Казахстана рассказала о своей карьере 06.01.2023 2696
- McDonald's в Казахстане переименуют 05.01.2023 3451
- Причастен ли Назарбаев к январским событиям, ответил генпрокурор 05.01.2023 53932
- Январские события: информацию про отрезанную голову прокомментировал генпрокурор 05.01.2023 3528
- "Дикий Арман" должен был создать "народный совет" - Генпрокуратура о январе 2022 05.01.2023 4961
- Сколько денег заработали казахстанские теннисисты за первую неделю 2023 года 04.01.2023 2503
- Похищения людей, вымогательства, разбой: в Байконуре задержали членов ОПГ 04.01.2023 3100
- Мусорный контейнер насмерть задавил женщину в Актобе 04.01.2023 3617
- Кайрат Боранбаев опроверг информацию о попытке бегства из Казахстана 04.01.2023 3796
- Избили "мальчика" и "девочку": героев скандального видео наказали в Актобе 02.01.2023 7247
- Праздник закончился вызовом ОМОНа: в МВД прокомментировали скандальное видео из Актобе 02.01.2023 9573
- Верхом на коне в прямом эфире обратился к павлодарцам аким области 01.01.2023 3203
- Не забудьте купить горошек: темнокожий Дед Мороз восхитил пользователей ТikTok 31.12.2022 3117
- "Просто детский сад". Диана Ташимбетова высказалась о потере титула "Мисс Вселенная. Казахстан" 31.12.2022 14330
- В Актобе нашли тело четырехлетнего мальчика с признаками насильственной смерти 30.12.2022 5263
- Труп младенца обнаружили у мусорного бака в Таразе 29.12.2022 3685
- Заключённый пропагандировал терроризм и вербовал сторонников в колонии - КНБ 29.12.2022 3191
- "Извинения российской стороны приняты" - в МИД РК прокомментировали заявление Бородавкина 28.12.2022 5832
- Нацбанк и правительство подозревают в сговоре с Jusan Bank для хищения госсредств 28.12.2022 9494
- Родственники Назарбаева лишаются неприкосновенности — Айдос Сарым 28.12.2022 39950
- "Поедете в Усть-Каменогорск - все земли Даниала Ахметова" - депутат возмутился захватом земельных участков 28.12.2022 44327
- Школьница получила ожоги после взрыва смартфона в кармане 28.12.2022 3874
- Двое граждан Украины держали крупные нарколаборатории в Алматинской области 27.12.2022 3782
- Пьяный мужчина вломился в полицейский пункт в Павлодаре 27.12.2022 3636
- Незаконно продали земли ЖенПУ: в Алматы осудили бывшего ректора и чиновников 27.12.2022 3589
- "Это заключительное заседание" — Смаилов подвёл итоги работы правительства 27.12.2022 3262
- В Алматы мужчина облил бензином бывшую сожительницу и поджёг её 26.12.2022 4662
- Работники University Medical Center брали взятки за предоставление квоты детям 26.12.2022 4000
- Самый богатый пенсионер: максимальная пенсия в Казахстане составила более 700 тысяч тенге 26.12.2022 117006
- Аким Павлодарской области приехал на трамвае на фермерский рынок 24.12.2022 46144
- "Синдром Нурлана Сабурова". На Павла Волю хотят подать в суд за высмеивание фото казахстанки 24.12.2022 65423
- Оштрафовали костанайца, разбившего своё авто на глазах у полицейских 23.12.2022 3815
- "Никому не нужные два роскошных отеля в Турции" — депутат потребовал аудит активов квазигоссектора 22.12.2022 15354
- Самую популярную фамилию в Казахстане носят 66 тысяч человек — бюро нацстатистики 22.12.2022 9551
- Известных казахстанских вайнеров судят по делу о финпирамиде 22.12.2022 4018
- Вымогатели угрожали компроматом и требовали 300 тысяч тенге у жителя Тараза 20.12.2022 4416
-
- Три теракта предотвратили за год в Казахстане 19.01.2023 642
- Как будет развиваться "Казпочта", рассказали президенту РК 19.01.2023 703
- Правительство готово оказать вам любую поддержку - Токаев инвесторам из ОАЭ 17.01.2023 827
- Инвестор из ОАЭ построит мощную ветровую электростанцию в Туркестанской области 17.01.2023 846
- Президент ОАЭ принял приглашение Токаева посетить Казахстан 17.01.2023 816
- Токаев оставил запись в книге почётных гостей ОАЭ 17.01.2023 724
- Прибытие Токаева в ОАЭ отметили артиллерийским залпом 17.01.2023 931
- Казахстан намерен стать полноценным транспортным хабом в Центральной Азии - Токаев 16.01.2023 964
- Для спасения планеты необходимы беспрецедентные инвестиции – Токаев 16.01.2023 961
- Ерлан Карин вручил госстипендии в области культуры 16.01.2023 938
- Президент Казахстана вручил три миллиона долларов школе из Колумбии 16.01.2023 1171
- Токаев принял участие в открытии саммита "Неделя устойчивого развития Абу-Даби" 16.01.2023 1050
- МИД Казахстана сделал заявление о теракте в Кабуле 12.01.2023 1397
- Модернизация онкослужбы, нацпроекты и дефицит кадров - развитие медицины в Казахстане обсудили на коллегии Минздрава 12.01.2023 1421
- Отчёт об итогах социально-экономического развития Казахстана представили Токаеву 12.01.2023 1339
- Касым-Жомарт Токаев примет участие в саммите "Голос глобального Юга" 12.01.2023 1326
- Регулирование цен на бензин и дизель сделали бессрочным в Казахстане 12.01.2023 1443
- В 2022 году инвестиции в основной капитал составили 15 трлн тенге — Миннацэкономики 12.01.2023 1440
- Президент назначил нового вице-министра иностранных дел 11.01.2023 1674
- Токаев назначил послов Казахстана в Испании, ЮАР и Норвегии 11.01.2023 1532
- Привлечь 24 млрд долларов инвестиций и снизить инфляцию — перед правительством поставили задачу на 2023 год 11.01.2023 1467
- Елнур Бейсенбаев досрочно сложил с себя полномочия депутата мажилиса 11.01.2023 1550
- ВВП Казахстана вырос на 3,1 процента 11.01.2023 1671
- Снизить "вымывание" ГСМ из Казахстана поручил Смаилов 07.01.2023 4015
- Назначен новый управляющий МФЦА 06.01.2023 2190
- Конституционный суд станет олицетворением Справедливого Казахстана - Токаев 04.01.2023 2340
- В Казахстане назначен новый министр культуры и спорта 04.01.2023 3253
- Галымжан Койшыбаев назначен заместителем премьер-министра – руководителем аппарата правительства 04.01.2023 2946
- Изменения внесут в комплексный план приватизации на 2021-2025 годы в РК 30.12.2022 2949
- Президент посетил Национальный научный центр материнства и детства 30.12.2022 2875
- Сенат назначил судей Конституционного Суда 29.12.2022 2847
- Токаев подписал несколько законов, касающихся ликвидации ЧС и защиты инвестиций 28.12.2022 3577
- Президенты Казахстана и Узбекистана сделали совместное заявление 22.12.2022 3919
- Токаев посетил в Ташкенте выставку, посвящённую Абаю 22.12.2022 5623
- Строительство совместных объектов запустили Токаев и Мирзиёев 22.12.2022 5684
- Токаев и Мирзиёев договорились о создании Высшего Межгосударственного Совета 22.12.2022 5632
- Токаев посадил дерево у резиденции президента Узбекистана 21.12.2022 4055
- Касым-Жомарт Токаев прибыл в Узбекистан 21.12.2022 3931
- Токаев подписал ряд законов касательно налогов и геодезии 21.12.2022 4184
- Токаев встретился с участниками Центрально-Азиатского медиафорума 20.12.2022 4263
- Токаев провёл телефонный разговор с Эмиром Катара 19.12.2022 4060
- Токаев принял руководителей Halyk Bank 19.12.2022 4076
- Токаев дал поручения акиму Мангистауской области 12.12.2022 5069
- Половина функций правительства сводится к формальному одобрению решений — Токаев 12.12.2022 4854
- В Бишкеке началось заседание Высшего Евразийского экономического совета в узком составе 09.12.2022 5371
- Токаев принял нового председателя Верховного cуда 08.12.2022 5254
- Кошанов доложил президенту о деятельности мажилиса 08.12.2022 5133
- Акимом Астаны назначили Жениса Касымбека 08.12.2022 5853
- Инновационные противоопухолевые препараты начнут производить в Казахстане 01.12.2022 6093
- Назначен ответственный за дошкольное образование в Казахстане 29.11.2022 6474
- Токаев продолжает получать поздравления с победой на выборах 24.11.2022 6927
- Премьер-министр Пакистана поздравил Токаева 21.11.2022 6517
- Токаев провёл телефонный разговор с Эрдоганом 21.11.2022 7109
- Ильхам Алиев поздравил Касым-Жомарта Токаева с победой на выборах 21.11.2022 6933
- Токаев дал ряд поручений акиму Карагандинской области 21.11.2022 7102
- Токаев прилетел в Алматы 15.11.2022 7379
- Токаев посадил деревья в Самарканде 11.11.2022 7503
- Какие документы подписали по итогам саммита Организации тюркских государств 11.11.2022 8029
- Токаев предложил вручить президенту Турции высший орден Тюркского мира 11.11.2022 8106
- Токаев предложил создать Совет тюркских зелёных финансов на базе МФЦА 11.11.2022 7758
- Казахстан планирует привлечь 20 млрд долларов инвестиций в транспортно-логистическую отрасль 11.11.2022 8323
- Токаев заявил о готовности расширять казахско-венгерское взаимодействие 10.11.2022 8012
- Токаев выразил соболезнования родным Копена Амирбека 09.11.2022 8045
- Токаев наградил руководителя компании Shell 09.11.2022 7727
- Токаев примет участие в саммите Организации тюркских государств 09.11.2022 8220
- Токаев запустил газохимический комплекс в Атырауской области 08.11.2022 8565
- Минтруда разрабатывает новую методику определения минимальной зарплаты в Казахстане 08.11.2022 8222
- Новая глава отношений: Казахстан и Евросоюз подписали меморандум о стратегическом партнёрстве 08.11.2022 8483
- Смаилов обещал решить вопросы машиностроителей 04.11.2022 8297
- Токаев поручил активнее защищать национальные интересы на международных рынках 04.11.2022 8632
- Закон об амнистии подписал Токаев 02.11.2022 8457
- Токаев выступил на внеочередной сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ 28.10.2022 9288
- Токаев направил телеграмму соболезнования президенту Ирана 28.10.2022 9554
- Президенты приняли участие в церемонии открытия Дней культуры Кыргызстана в Казахстане 27.10.2022 9391
- Новые подходы по технологическому развитию Казахстана предложили в правительстве 27.10.2022 9758
- Токаев и Мирзиёев обсудили перспективы стратегического партнёрства 27.10.2022 9462
- Нужно строить мосты, а не стены - Токаев 27.10.2022 9531
- Малазийская авиакомпания начнёт полёты в Казахстан 27.10.2022 9481
- Президент подписал закон о противодействии отмыванию доходов 27.10.2022 9366
- Токаев провёл встречу с президентом Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен 22.10.2022 9820