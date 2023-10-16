Кинокомпании Индии снимут 10 фильмов в Казахстане

АО НК "Kazakh Tourism" совместно с представителями казахстанских кинокомпаний "Eurasia production house" и "Karsak Film" приняли участие в мероприятии по фильм туризму IIFTC Conclave в индийском Мумбае, передаёт BaigeNews.kz.

По информации АО НК "Kazakh Tourism", в мероприятии по фильм туризму IIFTC Conclave участвовали около 50 продюсеров из Индии и представители туристских администраций 20 стран мира, в том числе из Польши, Словении, Азербайджана, Турции и Норвегии.

В индийском Мумбае казахстанская делегация презентовала туристский потенциал нашей страны в качестве локации для фильма туризма, а также приняла участие в B2B встречах с представителями кинокомпаний Индии. Собеседования оказались успешными: планируется, что в Казахстане прйдут съемки около 10 кинопроектов, два из которых уже в следующем году.

Отмечается, что индийские компании уже снимали свои фильмы в Казахстане, и проекты были весьма успешными. К примеру, болливудский фильм "Gaalipata 2", снятый в 2022 году кинокомпанией "Suraj production" в Казахстане, получил награду, как лучший фильм по туристским локациям "IIFTC Tourism Impact Award".