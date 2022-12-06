КФГД снова повысил максимальные ставки банковских депозитов

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Казахстанский фонд гарантирования депозитов вслед за повышением базовой ставки Национального Банка Казахстана пересмотрел предельные ставки по депозитам физлиц на декабрь 2022 года и январь 2023 года, передаёт BaigeNews.kz.

Новые размеры предельных ставок вводятся в действие во вторник, шестого декабря. При этом в КФГД отметили, что банки второго уровня самостоятельно принимают решения об изменении ставок по своим депозитным продуктам.

Предельные ставки КФГД по депозитам в зависимости от их вида и срока представлены в таблице: