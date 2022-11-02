КФГД повысил максимальные ставки банковских депозитов на декабрь

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Казахстанский фонд гарантирования депозитов утвердил максимальные рекомендуемые ставки вознаграждения по депозитам в тенге на декабрь 2022 года, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу КФГД.

"Повышены максимальные ставки вознаграждения по сберегательным депозитам на 12 и 24 месяца, а ставки по срочным депозитам сохранены на уровне ноябрьских значений. Размеры рекомендуемых ставок по депозитам, значения которых зависят от базовой ставки Национального Банка, остались без изменений", — говорится в сообщении.

По данным фонда, потолок по сберегательным вкладам без пополнения увеличен на 0,4 пункта и составил 16,1 процента годовых, по вкладам, которые можно пополнять — до 14,9 процента годовых.

Также увеличена максимальная ставка по сберегательным вкладам на два года без пополнения — до 13,5 процента, по вкладам с пополнением — до 12,7 процента годовых.