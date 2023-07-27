Кевина Спейси оправдали в деле о домогательствах к мужчинам

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Лондонский суд присяжных признал актера Кевина Спейси невиновным в семи сексуальных домогательствах и двух других сексуальных преступлениях против четырех мужчин, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на РБК.



Как пишет CNN, обвинения касались событий с 2004 по 2013 год, когда актер работал художественным руководителем в лондонском театре Old Vic. Суд рассматривал обвинения четырех мужчин.



В частности, первый обвинял актера в том, что тот хватал его за гениталии, однажды это было настолько сильным, что едва не привело к аварии в 2005 году. Спейси настаивал, что касался мужчины по обоюдному согласию и представил доказательства, что инцидент не мог произойти в тот период, который называл истец. Другой мужчина говорил, что в 2008-м уснул в квартире актера, а проснувшись, обнаружил, что Спейси занимается с ним оральным сексом. Спейси говорил, что это было по обоюдному согласию, и представил телефонные записи, которые противоречили обвинениям.



Спейси согласился, что было бы неуместно прижиматься или трогать кого-либо в районе паха, и отметил, что не делал этого. Актер назвал себя "влюбчивым" человеком. Он заявил, что мог бы "начать с объятий", но остановился бы, если бы не получил положительной реакции.



Присяжные обсуждали дело три дня, больше 12 часов. Актер был оправдан по всем пунктам обвинения. Во время оглашения приговора Спейси заплакал.



Перед заседанием суда Спейси рассказал о режиссерах и продюсерах, которые "готовы нанять меня, как только с меня будут сняты эти обвинения". В день вынесения решения присяжных, 26 июля, ему исполнилось 64 года.