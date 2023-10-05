Кевин Спейси попал в больницу в Ташкенте

Кевин Спейси приехал в Узбекистан на XV международный кинофестиваль "Жемчужина Шелкового пути". Во время экскурсии у американского актера на несколько секунд онемела левая рука, в связи с чем он поехал в больницу, опасаясь сердечного приступа, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на mir24.tv.

Ухудшение самочувствия 64-летний актёр ощутил во время посещения музея Афрасиаб в Самарканде. Его доставили в больницу, где медики сделали ему МРТ и ряд других обследований. Врачи пришли к выводу, что с его здоровьем всё в порядке и исключили проблемы с сердцем.

Кевин Спейси вернулся на кинофестиваль в Ташкент и вышел на сцену на церемонии закрытия, заявив в своей речи, что с ним всё нормально.

"Это заставило меня задуматься о том, насколько хрупка жизнь для всех нас", — отметил актер.

Он добавил, что провёл в медицинском центре день, сдавая различные анализы, а персонал позаботился о нем, пишет The Sun.

В июле этого года Лондонский суд присяжных признал актера Кевина Спейси невиновным в семи сексуальных домогательствах и двух других сексуальных преступлениях против четырех мужчин. Обвинения касались событий с 2004 по 2013 год, когда актёр работал художественным руководителем в лондонском театре Old Vic.