"КазТрансОйл" увеличил экспорт нефти с Тенгиза по нефтепроводу "Баку-Тбилиси-Джейхан"

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В I квартале 2023 года по данному направлению АО "КазТрансОйл" отгрузило на экспорт 19,2 тыс. тонн нефти с месторождения Тенгиз.

В II квартале 2023 года АО "КазТрансОйл" в порту Актау отгрузило на экспорт 347,1 тыс. тонн нефти с месторождения Тенгиз в направлении нефтепровода "Баку – Тбилиси – Джейхан", передаёт Baigenews.kz со ссылкой на KASE.

Отмечается, что в I квартале 2023 года по данному направлению АО "КазТрансОйл" отгрузило на экспорт 19,2 тыс. тонн нефти с месторождения Тенгиз. В 2022 году президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев поручил увеличить транспортировку нефти по Транскаспийскому коридору.

В соответствии с данным поручением АО НК "КазМунайГаз" и государственная нефтяная компания Азербайджанской Республики SOCAR заключили соглашение, предусматривающее транспортировку 1,5 млн тонн нефти с месторождения Тенгиз в год в направлении нефтепровода "Баку – Тбилиси – Джейхан".