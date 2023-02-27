КазТрансОйл сдал 20 тысяч тонн нефти для поставки в Германию

Компания "КазТрансОйл" сдала 20 тысяч тонн казахстанской нефти в систему магистральных нефтепроводов ПАО "Транснефть" для дальнейшей поставки в Германию, передаёт BaigeNews.kz.

В АО уточнили, что в декабре 2022 года "КазТрансОйл" направлена годовая заявка на транспортировку в 2023 году 1,2 миллиона тонн казахстанской нефти по системе магистральных нефтепроводов ПАО "Транснефть" по направлению пункта сдачи нефти "Адамова застава" для дальнейшей поставки в Германию.

Транзит будет осуществляться в рамках соглашения между правительствами Казахстана и России от 7 июня 2002 года.