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kaztransoil.kz Сегодня, 19:14
219
Сегодня, 19:14
219
Фото: kaztransoil.kz

КазТрансОйл сдал 20 тысяч тонн нефти для поставки в Германию

Компания "КазТрансОйл" сдала 20 тысяч тонн казахстанской нефти в систему магистральных нефтепроводов ПАО "Транснефть" для дальнейшей поставки в Германию, передаёт BaigeNews.kz.

В АО уточнили, что в декабре 2022 года "КазТрансОйл" направлена годовая заявка на транспортировку в 2023 году 1,2 миллиона  тонн казахстанской нефти по системе магистральных нефтепроводов ПАО "Транснефть" по направлению пункта сдачи нефти "Адамова застава" для дальнейшей поставки в Германию.

Транзит будет осуществляться в рамках соглашения между правительствами Казахстана и России от 7 июня 2002 года. 

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#нефть
BaigeNews.kz
Сегодня, 19:14
219
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