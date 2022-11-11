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pixabay.com Сегодня, 14:01
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Фото: pixabay.com

"КазТрансГаз Аймак" оштрафовали на шесть миллионов тенге

Сотрудники Департамента Агентства по защите и развитию конкуренции РК по Мангистауской области выявили факты злоупотребления монопольным положением в действиях филиала АО "КазТрансГаз Аймак" на рынке услуг сварочно-монтажных работ при подключении потребителей к природному газу, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на сайт АЗРК РК.

В ведомстве отметили, что рынок находится в конкурентной среде, однако в нарушении норм антимонопольного законодательства "КазТрансГаз Аймак" весь объём работы передавал исключительно к одному субъекту, ограничивая конкуренцию и ущемляя права субъектов предпринимательства", - говорится в сообщении. 

АЗРК наложил штраф на филиал компании в размере пяти процентов от дохода, полученного в результате осуществления монополистической деятельности. Размер штрафа составил более шести миллионов тенге.

Постановление не вступило в законную силу.

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#штрафы #монополия #газ #АЗРК
BaigeNews.kz
Сегодня, 14:01
178
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