  • 26 Марта, 16:04
  • BAIGENEWS

Казпочта массово отправляет казахстанцам смс: на рассылку отреагировали в компании

Сегодня, 15:35
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baigenews.kz Сегодня, 15:35
Сегодня, 15:35
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Фото: baigenews.kz

Казахстанцам рассылают фейковые СМС от имени почтовой службы Казахстана, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на STOPfake.kz.

В сообщении сказано, что на склад якобы доставлена посылка, но при этом указан неправильный адрес. Чтобы подтвердить заявку, предлагается скопировать ссылку на подозрительный сайт и открыть ее в браузере Safari.

"Казпочта" напоминает, что если вам предлагают перейти на сомнительные сайты, схожие с сайтом "Казпочты" (для оплаты товара или доставки), вас пытаются обмануть.

Если вы действительно ожидаете посылку, то проверить ее статус можно на сайте или в мобильном приложении post.kz.
Крайне важно, никогда и никому не сообщать номер вашей банковской карты и CVV-код.

Если вы все-таки решитесь оплатить товар с доставкой на неизвестном сайте, то самостоятельно несете ответственность за данное решение", — предупреждают представители АО "Казпочта" на официальной странице в соцсети Instagram.

"Казпочта" отправляет уведомления только с официального короткого номера 1499. Официальные сайты Национального оператора связи: post.kz, kazpost.kz.

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