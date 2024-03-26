Казпочта массово отправляет казахстанцам смс: на рассылку отреагировали в компании

Казахстанцам рассылают фейковые СМС от имени почтовой службы Казахстана, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на STOPfake.kz.

В сообщении сказано, что на склад якобы доставлена посылка, но при этом указан неправильный адрес. Чтобы подтвердить заявку, предлагается скопировать ссылку на подозрительный сайт и открыть ее в браузере Safari.

"Казпочта" напоминает, что если вам предлагают перейти на сомнительные сайты, схожие с сайтом "Казпочты" (для оплаты товара или доставки), вас пытаются обмануть.



Если вы действительно ожидаете посылку, то проверить ее статус можно на сайте или в мобильном приложении post.kz.

Крайне важно, никогда и никому не сообщать номер вашей банковской карты и CVV-код.



Если вы все-таки решитесь оплатить товар с доставкой на неизвестном сайте, то самостоятельно несете ответственность за данное решение", — предупреждают представители АО "Казпочта" на официальной странице в соцсети Instagram.