Казино незаконно работали в Алматы и области

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В Алматы выявили группу лиц, организовавшую незаконный игорный бизнес в мегаполисе и Алматинской области. Подробности сообщили в пресс-службе департамента АФМ, передаёт BaigeNews.kz.

По данным ведомства, ликвидировано четыре игровых заведения и 14 игровых точек. Изъято 48 игровых терминалов и 32 единицы компьютерной техники.

Виновными лицами извлечен доход на сумму более 15 миллионов тенге.

Приговором суда пять фигурантов осуждены к лишению свободы на сроки о двух до четырёх лет.

В Агентстве по финмониторингу напомнили, что за организацию игорного бизнеса, а также предоставление в аренду помещений для азартных игр предусмотрено уголовное наказание.