Казино и притон ликвидировали на казахстанской стороне Хоргоса

Деятельность 6 незаконных подпольных игорных заведений и одного притона для занятия проституцией на казахстанской стороне территории МЦПС "Хоргос", организаторами которых являются граждане КНР, ликвидирована Департаментом АФМ по области Жетысу, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на АФМ.

"Установлено, что подпольные игорные заведения функционировали в ночное время для ограниченного круга лиц, а именно, только для граждан КНР.



В результате проведенного обыска в 4 коммерческих зданиях обнаружены и изъяты 76 игровых автоматов, 43 игровых стола, многочисленное техническое оборудование, необходимое для организации азартных игр, а также денежные средства в сумме более 60 тыс. юаней", - говорится в сообщении.