Каждый второй житель Карагандинской области занят в бизнесе – аким
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
На брифинге в Службе центральных коммуникаций при Президенте РК аким Карагандинской области Ермаганбет Булекпаев заявил, что в регионе растёт число объектов малого и среднего бизнеса. Рост составил 12,2%, передаёт BaigeNews.kz.
"Это более 100 тысяч новых налогоплательщиков. Половина активного населения, а это каждый второй житель области, занята в малом и среднем бизнесе", — сообщил глава региона.
По его словам, работа руководства региона над улучшением бизнес-климата позволила области занять второе место в рейтинге по лёгкости ведения бизнеса в масштабах страны.
Ермаганбет Булекпаев отметил, что область первой в республике вдвое снизила ставку розничного налога с четырёх до двух процентов. Этой мерой воспользовались более 900 бизнесменов, что увеличило количество налогоплательщиков в 6 раз с момента внесения изменений.
"Более 800 предприятий МСБ вовлечены в обслуживание крупных компаний, что дало рабочие места более шести тысячам жителей", — сказал в заключение аким.
Самое читаемое
- Ликвидацию более ста истребителей прокомментировали в Минобороны Казахстана
- "Родные Салтанат и подруги не захотели выступить против преступника" - депутат
- Подробности об изнасиловании в управлении полиции Талдыкоргана рассказал адвокат потерпевшей
- Это преступление целой банды Бишимбаева - дядя Салтанат Нукеновой
- Убийство жены Бишимбаева: полиция изъяла видео из ресторана "БАУ"