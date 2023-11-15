Каждый второй житель Карагандинской области занят в бизнесе – аким

На брифинге в Службе центральных коммуникаций при Президенте РК аким Карагандинской области Ермаганбет Булекпаев заявил, что в регионе растёт число объектов малого и среднего бизнеса. Рост составил 12,2%, передаёт BaigeNews.kz.

"Это более 100 тысяч новых налогоплательщиков. Половина активного населения, а это каждый второй житель области, занята в малом и среднем бизнесе", — сообщил глава региона.

По его словам, работа руководства региона над улучшением бизнес-климата позволила области занять второе место в рейтинге по лёгкости ведения бизнеса в масштабах страны.

Ермаганбет Булекпаев отметил, что область первой в республике вдвое снизила ставку розничного налога с четырёх до двух процентов. Этой мерой воспользовались более 900 бизнесменов, что увеличило количество налогоплательщиков в 6 раз с момента внесения изменений.