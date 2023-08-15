Каждый второй легковой автомобиль в Казахстане старше 20 лет
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В Казахстане преобладают автомобили годом выпуска свыше 20 лет, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Бюро национальной статистики.
По данным бюро, в июне 2023 года на учет поставлено 180,1 тыс. единиц автотранспортных средств, по сравнению с соответствующим периодом прошлого года показатель увеличился в 1,8 раза. В том числе количество легковых автомобилей увеличилось в 1,7 раз, автобусов в 2,3 раза и грузовых автомобилей –2,1 раза.
Так, по состоянию на 1 июля 2023 года количество зарегистрированных автотранспортных средств в Казахстане составило 4 951,9 тыс. единиц, из них 87,9% – легковые автомобили, 10% – грузовые и 2,1% – автобусы.
"По году выпуска в общем числе зарегистрированных легковых автомобилей преобладает транспорт годом выпуска свыше 20 лет – 47,3%, от 10 до 20 лет – 22,9% автопарка, от 7 до 10 лет – 13,8%, от 3 до 7 лет – 9,8% и лишь 6,1% автотранспортных средств имеют год выпуска менее 3 лет", - говорится в сообщении.
В тоже время по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, количество легковых автомобилей годом выпуска свыше 20 лет выросло на 8%, с 1910,2 тыс. до 2056,1 тыс. единиц.
Самое больше количество легковых автомобилей годом выпуска свыше 20 лет в Алматинской области – 323,4 тыс. ед., г. Алматы – 185,2 тыс. ед., Карагандинской – 160,7 тыс. ед. и Жамбылской – 157,1 тыс. ед. областях.
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